Oranžová je díky Applu v kurzu. Nasadí ji Infinix v modelu Note Edge

Michal Pavlíček
4
Oranžová je díky Applu v kurzu. Nasadí ji Infinix v modelu Note Edge
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka má existovat ve třech barevných variantách
  • Čelní straně má dominovat zakřivený displej
  • Zaujmout má i speciální nano povrch na konstrukci telefonu

Příchod iPhonů 17 Pro způsobil, že se do popředí oblíbenosti protlačil oranžový odstín. Na svých nových telefonech jej aplikovalo Xiaomi, Honor a brzy se přidá také Infinix. O připravovaném modelu Note Edge informuje GSMarena.com (viz gsmarena.com).

Infinix Note Edge

Oranžový povrch má být vybaven speciálním nano nátěrem, který by měl dlouhodobě odolávat okolním vlivům i každodennímu použití. Například i po dvou letech používání by tak kryt telefonu měl vypadat jako nový. Je však otázkou, jak to bude ve skutečnosti a vše ukáže až čas.

Infinix Note Edge

Vyjma oranžového odstínu by měl Infinix Note Edge existovat rovněž v modré a stříbrné variantě. Půjde o příjemně tenký telefon, tloušťka se zastaví na 7,2 milimetrech. Přesto se ale údajně lze těšit na baterii s nadprůměrnou kapacitou 6 500 mAh.

Infinix Note Edge

Další informace o novince od Infinixu nejsou v tuto chvíli známé. Můžeme tak jen doufat, že si i novinka zachová praktické magnetické doplňky, včetně bezdrátového nabíjení. Představení modelu Note Edge se očekává v nejbližších týdnech.

gsmarena.com
Robert Akai
Robert Akai
No modrá vede. Samozřejmě subjektivní názor. Oranžovou barvu má i Motorola. I Tesla měla oranžový telefon.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
V kurzu je díky Číně ne díky Apple 🤣
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

