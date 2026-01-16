Oranžová je díky Applu v kurzu. Nasadí ji Infinix v modelu Note Edge

Příchod iPhonů 17 Pro způsobil, že se do popředí oblíbenosti protlačil oranžový odstín. Na svých nových telefonech jej aplikovalo Xiaomi, Honor a brzy se přidá také Infinix. O připravovaném modelu Note Edge informuje GSMarena.com (viz gsmarena.com).
Oranžový povrch má být vybaven speciálním nano nátěrem, který by měl dlouhodobě odolávat okolním vlivům i každodennímu použití. Například i po dvou letech používání by tak kryt telefonu měl vypadat jako nový. Je však otázkou, jak to bude ve skutečnosti a vše ukáže až čas.
Vyjma oranžového odstínu by měl Infinix Note Edge existovat rovněž v modré a stříbrné variantě. Půjde o příjemně tenký telefon, tloušťka se zastaví na 7,2 milimetrech. Přesto se ale údajně lze těšit na baterii s nadprůměrnou kapacitou 6 500 mAh.
Další informace o novince od Infinixu nejsou v tuto chvíli známé. Můžeme tak jen doufat, že si i novinka zachová praktické magnetické doplňky, včetně bezdrátového nabíjení. Představení modelu Note Edge se očekává v nejbližších týdnech.
