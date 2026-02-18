Infinix Note 60 Pro je oranžový švihák s displejem i na zádech

Infinix představil novinku střední třídy nazvanou Note 60 Pro, která se bude snažit oslovit zákazníky především svým vzhledem, jak informuje GSMarena (viz gsmarena.com). Výrobce totiž vsadil na celou řadu barevných variant. Kromě černé, je k dispozici hnědá, dva odstíny šedé, modrá a dokonce i oranžová. Mimochodem černou verzi navrhlo designové studio Pininfarina.
Další zajímavost není na první pohled vidět. Vedle fotoaparátů, avšak stále v modulu, se nachází maticový (tečkovaný displej). Ten slouží nejen pro notifikace, ale lze si tam zobrazit jednoduchý obrázek či si zahrát jednu ze dvou připravených her, a to Dot Dash a Star Blast.
2 days to go.— Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) February 16, 2026
Your light. Your style. 100% customizable Active Matrix Display, avant-garde by design.
Feb 18. #ProSuitUp#NOTE60Series #NOTE60Pro #ComingSoon #ProSuitUp pic.twitter.com/dfq6IhXi0Y
Pozornost si však bude uzurpovat zejména na čelní straně se nacházející 6,78" OLED panel s jemným rozlišením, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 4 500 nitů. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i.
Hardware stojí na 4nm procesoru Snapdragon 7s Gen 4 společně s 8GB, nebo 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Výrobce se chlubí nasazením parní komory o velikosti 4 758 mm², která společně s 0,36mm měděným plechem dokáže snížit teplotu telefonu až o 3 °C při intenzivní zátěži.
Model Note 60 Pro je osazen hlavním 50megapixelovým fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu, který dle výrobce zvládá dvojnásobný bezztrátový zoom. Sekundární snímač je spíše jen průměrný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. V další výbavě mohou zaujmout dva reproduktory od JBL nebo čtečka na pravém boku telefonu, která slouží ke snímání tepové frekvence a hladiny kyslíku v krvi. Na levém boku je pak uživatelsky nastavitelné tlačítko.
V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 6 000 mAh, případně 6 500 mAh na některých trzích. Infinix zmiňuje speciální funkcí využití slabého proudu k opravování mikrotrhlin, díky čemuž se má obnovit zhruba 1 % kapacity baterie během 200 nabíjecích cyklů. Na základě toho má být baterie stále v dobré kondici, a to po dobu 6 let běžného používání. Podporováno je 90W drátové nabíjení a 30W bezdrátové nabíjení. Prostředí mobilu obstarává Android 16 a výrobce slibuje 3 velké aktualizace a celkem 5 let bezpečnostních aktualizací.
V tuto chvíli není potvrzeno, zda se s novinkou Infinix Note 60 Pro setkáme také na českém trhu.
