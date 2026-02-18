mobilenet.cz na sociálních sítích

Infinix Note 60 Pro je oranžový švihák s displejem i na zádech

Michal Pavlíček
4
Fotografie: Infinix
  • V modulu s fotoaparáty je integrován pixelový displej pro notifikace a hry
  • O výkon se stará procesor Snapdragon 7s Gen 4
  • Na čelní straně je 6,78" OLED displej se 144 Hz

Infinix představil novinku střední třídy nazvanou Note 60 Pro, která se bude snažit oslovit zákazníky především svým vzhledem, jak informuje GSMarena (viz gsmarena.com). Výrobce totiž vsadil na celou řadu barevných variant. Kromě černé, je k dispozici hnědá, dva odstíny šedé, modrá a dokonce i oranžová. Mimochodem černou verzi navrhlo designové studio Pininfarina.

Infinix Note 60 Pro

Další zajímavost není na první pohled vidět. Vedle fotoaparátů, avšak stále v modulu, se nachází maticový (tečkovaný displej). Ten slouží nejen pro notifikace, ale lze si tam zobrazit jednoduchý obrázek či si zahrát jednu ze dvou připravených her, a to Dot Dash a Star Blast.

Pozornost si však bude uzurpovat zejména na čelní straně se nacházející 6,78" OLED panel s jemným rozlišením, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 4 500 nitů. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i.

Hardware stojí na 4nm procesoru Snapdragon 7s Gen 4 společně s 8GB, nebo 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Výrobce se chlubí nasazením parní komory o velikosti 4 758 mm², která společně s 0,36mm měděným plechem dokáže snížit teplotu telefonu až o 3 °C při intenzivní zátěži.

Na celou obrazovku

Model Note 60 Pro je osazen hlavním 50megapixelovým fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu, který dle výrobce zvládá dvojnásobný bezztrátový zoom. Sekundární snímač je spíše jen průměrný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. V další výbavě mohou zaujmout dva reproduktory od JBL nebo čtečka na pravém boku telefonu, která slouží ke snímání tepové frekvence a hladiny kyslíku v krvi. Na levém boku je pak uživatelsky nastavitelné tlačítko.

V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 6 000 mAh, případně 6 500 mAh na některých trzích. Infinix zmiňuje speciální funkcí využití slabého proudu k opravování mikrotrhlin, díky čemuž se má obnovit zhruba 1 % kapacity baterie během 200 nabíjecích cyklů. Na základě toho má být baterie stále v dobré kondici, a to po dobu 6 let běžného používání. Podporováno je 90W drátové nabíjení a 30W bezdrátové nabíjení. Prostředí mobilu obstarává Android 16 a výrobce slibuje 3 velké aktualizace a celkem 5 let bezpečnostních aktualizací.

V tuto chvíli není potvrzeno, zda se s novinkou Infinix Note 60 Pro setkáme také na českém trhu.

Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
chybí ,,m'' v nadpisu článku
Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
Naposledy upraveno: 12:25
Další bezduchá bezvýznamná napodobenina iPhone 17 Pro. Nehci se iPhonu zástavat. Ale tohle kopírování vzhledu a barvy je směšné. Jeden z důvodů proč si nikdy nekoupím Čínský telefon.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

