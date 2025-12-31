Zakřivené displeje ještě nekončí. Má jej mít chystaný Infinix Note Edge

Infinix údajně dle informací od Parase Guglania na sociální síti X (viz x.com) pracuje na novém modelu nazvaném Note Edge. Jeho hlavní zbraní má být zakřivený AMOLED displej, tedy podoba, která je spíše na ústupu. Infinix mu však zřejmě věří. Půjde současně o jemný panel s 1,5K rozlišením.
O výkon mobilu se má start procesor MediaTek Dimensity 7100 a hovoří se též o softwarové podpoře. Ta hlavní část má trvat 3 roky a přinést tak 3 další verze systému Android. Lez předpokládat, že Infinix Note Edge začne s Androidem 16. Následně by tak měl obdržet Android 17, 18 a 19. Celková podpora co se týká bezpečnostních záplat má skončit po 5 letech. Jde o slušnou nabídku pro model mířící spíše do střední třídy.
V útrobách telefonu má být dále připravena baterie s kapacitou 6 500 mAh, ovšem neznáme informace o nabíjení. Ve hře je ale například i podpora magnetického bezdrátového nabíjení. Nejde sice o standard Qi 2.0, ale vlastní řešení, které Infinix v minulých letech aplikoval pro své vybrané modely.
Další informace o Infinixu Note Edge nejsou v tuto chvíli známé, spekuluje se však, že představení by mohlo proběhnout již během ledna 2026.