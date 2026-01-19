Tenké želízko v ohni má už také Infinix. Model Note Edge láká i novým procesorem

Trend tenkých telefonů se pokouší zachytit také Infinix, byť se rozhodně nežene za rekordy. Jeho dnes představená novinka zvaná Note Edge ((viz fonearena.com))se snaží být celkově stylovým kouskem. Tloušťka se zastavila na 7,2 milimetrech, hmotnost pak na 185 gramech. Telefon vsadil na zakřivenou zadní i čelní stranu s 6,78" AMOLED displejem, který je chráněn sklíčkem Gorilla Glass 7i a dosahuje maximálního jasu 4 500 nitů. Počítat můžete i s optickou čtečkou otisků prstů, která je integrována do displeje.
Infinix Note Edge je rovněž prvním telefonem na světě, který nasadil nový procesor Dimensity 7100 od MediaTeku. Spjatý je s 8GB operační pamětí a volit lze mezi 128GB a 256GB interní pamětí typu UFS 2.2. Připraven je nejnovější Android 16 s nadstavbou XOS 16, přičemž výrobce potvrdil 3 velké aktualizace a celkem 5 let bezpečnostních záplat.
Ohledně fotoaparátů výrobce zmiňuje jen hlavní snímač s 50 megapixely a možností záznamu 2K videa se 30 snímky za vteřinu. Na čelní straně je pak připravena 13megapixelová selfie kamerka. Z další výbavy potěší například stereo reproduktory nebo mírně zvýšená odolnost se stupněm krytí IP65.
Navzdory tenčímu tělu nasazuje Infinix slušnou baterii s kapacitou 6 500 mAh. Dočerpání energie je umožněno výhradně 45W drátovým nabíjením, ale podporováno je i reverzní nabíjení o výkonu 10 W. Kompletní nabití telefonu zabere 62 minut.
Nový Infinix Note Edge se začne prodávat nejprve na indickém trhu a následně se má objevit na prozatím blíže nespecifikovaných trzích. Cena je stanovena na v přepočtu necelých 5 tisíc korun i s daní.
