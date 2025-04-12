mobilenet.cz na sociálních sítích

Infinix a Pininfarina? Ano, společně připraví vlajkovou loď pro rok 2026

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Půjde o model Infinix Note 60 Ultra
  • Představení by mohlo proběhnout v 1. čtvrtletí

Infinix oficiálně potvrdil, že chystaný špičkový smartphone Infinix Note 60 Ultra vznikne ve spolupráci se světoznámým italským designovým studiem Pininfarina. Toto partnerství naznačuje, že telefon bude klást důraz nejen na výkon, ale i na prvotřídní estetiku a kvalitu zpracování.

Infinix Note 60 Ultra

Pininfarina, proslulá svou prací pro automobilové giganty jako Ferrari a Maserati, přinese do designu telefonu eleganci a styl, což by mělo Note 60 Ultra odlišit od konkurence na trhu. Výrobce se snaží vytvořit zařízení, které kombinuje špičkové technologie s uměleckým řemeslem.

Bohužel o nadcházejícím telefonu prozatím není vůbec nic známo. Samotný Infinix pouze zmínil, že samozřejmě dojde k odhalení v roce 2026. Pakliže bychom vycházeli z letošního uvedení řady Note 50, mohla by premiéra proběhnout někdy v březnu 2026.

facebook.com/InfinixMobile
