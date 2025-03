Nejoriginálnější záda telefonu? Infinix láká na solární a inkoustové řešení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zajímavé koncepty na barcelonský veletrh MWC 2025 přivezl ambiciózní výrobce Infinix. Vybrali jsme pro vás dva, které jsou dle nás nejen zajímavé, ale i poměrně blízko tomu, že by je výrobce v dohledné době mohl nasadit do finálních zařízení.

10 % baterie za hodinu na slunci, nebo E-inková záda telefonu?

Nejprve jsme se podívali na speciální E-Ink displej. Tady možná někteří vzpomenete, že s ním jsme se na telefonech již setkali, třeba dávný Yota Phone. Infinix se však takový panel rozhodl umístit na většinu zadní strany telefonu. Díky tomu se vzhled zad mobilu může měnit v závislosti na tom, co si nastavíte. Barvy, vzory, nebo třeba animace procházející vše možné, co telefon nabízí. Dokonce si v nastavení můžete i fotit nějakou barvu a do té se telefon během několika vteřin přeladí.

Výsledek působí opravdu velmi dobře, avšak je otázkou, zda k nasazení přeci jen dojde. U takového zařízení by byl nesmysl ochranný kryt, současně ale bude případně velký problém, kdy by došlo k poškození E-Ink panelu, neboť oprava by nebyla zrovna levnou záležitostí.

Pouzdro pro solární dobíjení

Dále se Infinix pokouší myslet i na nabíjení a využití všude přítomného slunce. Solární nabíjení však rozhodně není nic nového, výrobci s ním koketovali už před více než 10 lety. Infinix se rozhodl prezentovat hned dvě různé cesty. Ta první spočívá v ochranném krytu, jehož zadní strana je poseta solárními panely. Spojení s telefonem pak zajišťují piny na boku pouzdra a mobilu.

Solární dobíjení integrované do zadní strany prototypu mobilu

Prezentován však byl i prototyp telefonu, který měl zadní stranu ze solárních panelů a mohl se takto rovnou dobíjet. Stačí jej nasměrovat na přímé slunce. Zástupci výrobce nás informovali, že za 1 hodinu se baterie dobije na 10 % své kapacity. To není žádný velký zázrak, současně i s ohledem na to, že ne vždy můžete nechat mobil ležet jen tak na slunci.