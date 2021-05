Operátoři uvedli Eco Rating, bude hodnotit mobily z hlediska udržitelnosti

Pět předních evropských mobilních operátorů spojilo své síly, aby aktualizovali a zavedli nový systém klasifikace Eco Rating pro celé průmyslové odvětví, který pomůže spotřebitelům identifikovat a porovnat nejudržitelnější mobilní telefony a motivovat dodavatele ke snížení dopadu jejich zařízení na životní prostředí.

Iniciativa Eco Rating je společným projektem společností Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (provozuje značky O2 a Movistar), Telia Company a Vodafone s cílem poskytovat maloobchodním zákazníkům konzistentní a přesné informace o dopadech výroby, používání, přepravy a likvidace chytrých i klasických mobilních telefonů na životní prostředí. Eco Rating umožní operátorům a jejich zákazníkům podporovat širší hodnocení telefonů a ukázat poptávku po udržitelnější elektronice.

Iniciativa Eco Rating bude posuzovat řadu nových spotřebitelských mobilních telefonů 12 značek, její rozšíření na další značky se očekává v budoucnu. Mezi partnery při spuštění patří i Bullitt Group – CAT a Motorola, Doro, HMD Global (Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, Oppo, Samsung, TCL/Alcatel, Xiaomi a ZTE.

