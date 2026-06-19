Testujeme Sony Xperii 1 VIII: přináší designový šok a povrch jako smirek

Pokud je vám značka Sony blízká, jistě vás zamrzela zpráva, když její české zastoupení oznámilo, že na našem trhu již nebude oficiálně prodávat telefony Xperia. Od té doby jsme vám přinesli recenzi tehdy již nám zapovězeného modelu Xperia 1 VII, který nedávno vystřídala Xperia 1 VIII. I „Osmičku“ se nám podařilo do redakce získat, a zde jsou naše první dojmy, a to včetně videa.
Sony Xperia 1 VIII je nedostupná kráska, přinášíme první dojmy
Velkou změnou prošel samotný design telefonu. Ten je sice stále relativně podlouhlý a patřičně hranatý, avšak fotomodul zaznamenal designové zemětřesení. Výrobce upustil od dlouholetého vertikálního rozmístění senzorů a namísto toho je usadil do moderněji působícího čtverce. Naživo i na fotografiích vypadá zadní strana velmi líbivě a samotný fotomodul je navíc poměrně praktický. Nevystupuje totiž příliš nad povrch zad, takže se telefon při položení na rovnou plochu téměř nehoupe.
Oceňujeme také, že nám výrobce zaslal na test stříbrné provedení, které vypadá skvěle a ještě zajímavější je na dotyk. Celé tělo, tedy jak rámečky, tak záda, jsou totiž zdrsněné. S trochou nadsázky tak přejetí prstem po telefonu připomíná jemný smirkový papír. Jistota úchopu, chcete-li „grip“, je fantastická. Lze předpokládat, že ani v zimě nebude s vyklouznutím zařízení z ruky žádný problém. Nechybí přitom ani pro Xperie zcela typické prvky, jako je slot pro jednu nanoSIM a jednu paměťovou kartu, který lze snadno vysunout nehtem. Samozřejmostí je pak zvýšená odolnost s certifikací IP65/IP68 a hmotnost se zastavila přesně na 200 gramech.
Další „klasikou“ je 6,5" LTPO OLED panel se zcela dostačujícím jasem, spolehlivou automatickou regulací a absencí jakýchkoli průstřelů či výřezů. Je trochu škoda, že zde nenajdeme krycí sklo s antireflexní povrchovou úpravou, kterým však disponují jen vybrané modely Ultra od jihokorejské konkurence či nejnovější iPhony. Čtečka otisků prstů zůstala na pravém boku, přestože by telefonu už více slušela ultrazvuková varianta integrovaná v displeji a umístěná o něco výše. Kapacitní senzor na boku sice lze snadno nahmatat, s povzdechem však musíme konstatovat, že má pro Xperie stále typicky mírně pomalejší reakce, což zamrzí.
Samostatnou kapitolou je fotovýbava, na kterou se detailně zaměříme v samostatném článku. Prozatím zmiňme, že zde figuruje 48Mpx primární senzor o velikosti 1/1,35", 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv o velikosti 1/1,56" a rovněž 48Mpx teleobjektiv s 2,9× přiblížením (ohnisková vzdálenost 70 mm) o velikosti 1/1,56". K hlavní změně tak došlo u teleobjektivu a o snímky (nejen) z něj se s vámi již brzy podělíme.
Sony Xperia 1 VIII 1 TB
|Rozměry
|162 × 74 × 8,3 mm, 200 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Ale chápu, že šetřit se musí.
Zpracování prémiového povrchu u starších generací bylo velmi drahé.
Jinak tohle za 40k...muhehe. Už bylo řečeno dost.
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