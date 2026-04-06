mobilenet.cz na sociálních sítích

Právě teď. Využijte oblíbenou dobíječku od Kaktusu a získejte dvojnásobek kreditu

Marek Vacovský
Právě teď. Využijte oblíbenou dobíječku od Kaktusu a získejte dvojnásobek kreditu
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Dnešní Dobíječka proběhne od 18:00 do 20:00
  • Stačí dobít za 200 až 500 Kč a získáte 100 % dobíjeného kreditu zdarma navíc

Virtuální operátor Kaktus již roky pravidelně opakuje oblíbenou akci Dobíječka. Pro jeho zákazníky je výhodná v tom, že během ní mohou snadno získat dvojnásobný kredit zdarma navíc. A takovou možnost máte právě dnes od 18:00 hodin do 20:00 hodin. V případě, že v tomto čase dobijete minimálně 200 Kč a maximálně 500 Kč, obdržíte od operátora zdarma 100 % dobíjeného kreditu navíc.


Kde dobíjet?

Dobíjet můžete klidně skrze oficiální mobilní aplikaci, webové stránky operátora, přes bankomaty či prodejní body Sazka.

Přecházíte k novému operátorovi? Poradíme, jak ušetřit čas a snadno získat OKU – mobilenet.cz radí
Přečtěte si také

Přecházíte k novému operátorovi? Poradíme, jak ušetřit čas a snadno získat OKU – mobilenet.cz radí

Jak lze bonusový kredit využít?

Za bonusový kredit můžete dokupovat balíčky na volání, SMS či data. Samozřejmě jej můžete využívat i bez balíčků za klasické služby. Platnost bonusového kreditu je přitom omezená na 30 dní.

Nejlevnější tarif
Přečtěte si také

Nejlevnější tarif

Na co bonusový kredit využít nelze?

Bonusový kredit, který vám operátor připíše, naopak nemůžete použít na prémiové služby. Například za něj nelze dokupovat jízdné na MHD či další služby, které jsou speciálně zpoplatněné.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze