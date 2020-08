Operátoři pokryli další úsek metra. LTE sviští i ve stanici Karlovo náměstí

Fotografie: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Pokrývání pražského metra signálem LTE pokračuje. Aktuálně došlo k pokrytí stanice Karlovo náměstí na trase B. Jde o další rozšíření, naposledy jsem vás informovali o pokrytí stanice Dejvická. V současné době by tak LTE mělo být k dispozici v 31 stanicích metra. Ještě v srpnu by na lince B měla být pokryta stanice Můstek. V září se rozšíření signálu LTE dočkají cestující z oblasti pražského Jižního Města na nejvytíženější lince C, konkrétně stanice Chodov, Opatov a Háje. V průběhu posledního čtvrtletí letošního roku by síť LTE měly dostat také stanice Národní třída, Náměstí Republiky, Náměstí Míru a další dvě stanice v Praze 3 nebo Praze 5 v závislosti na zahájení prací na připravované modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad. Na konci roku 2020 by tak mělo být plně pokryto širší centrum pražského metra, ale to neznamená, že pokrývání ustane. Na příští rok je plánováno pokrytí dalších 22 stanic, opět včetně přilehlých tunelů.

Vyzařovací kabely a ostatní technologie přitom mohou dělníci instalovat pouze v době, kdy je metro uzavřené, tedy 3,5 hodiny v nočních hodinách. Pokrytí všech 61 stanic metra vyjde konsorcium operátorů T-Mobile – CETIN – O2 – Vodafone podle dřívějších informací cca na půl miliardy korun a práce jsou plánovány do roku 2022.

Zajímavá fakta a čísla o pokrývání pražského metra: