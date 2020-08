LTE běží již ve 29 stanicích pražského metra. Do konce roku jich bude 40

Fotografie: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Dopravní podnik hlavního města Prahy na svých internetových stránkách informoval o dalším rozšíření pokrytí stanic metra signálem LTE. Tentokrát nejde o nijak působivé číslo jako například v červnu, ale i dvě zastávky s přilehlými tunely se počítají. Nově se k rychlému internetu připojíte kolem stanice Českomoravská, která se nachází na trase linky B, a dále se signál rozšířil do zastávky Hradčanská, kterou hledejte na lince A. Díky tomuto přírůstku se počet pokrytých stanic vyšplhal na 29.

Již velmi brzy se podaří toto číslo zakulatit na 30, neboť na seznam přibude stanice Dejvická na lince A. Díky tomu bude možné být na síti LTE nepřerušovaně v úseku od konečné stanice Nemocnice Motol až po zastávku Muzeum v samotném centru Prahy.

Ještě v průběhu roku se počet pokrytých stanic signálem LTE poměrně výrazně navýší. Ze srpnových 30 až na 40. Ještě v srpnu by na lince B měly být pokryty stanice Karlovo náměstí a Můstek. V září se rozšíření signálu LTE dočkají cestující z oblasti pražského Jižního Města na nejvytíženější lince C, konkrétně stanice Chodov, Opatov a Háje. V průběhu posledního čtvrtletí letošního roku by síť LTE měly dostat také stanice Národní třída, Náměstí Republiky, Náměstí Míru a další dvě stanice v Praze 3 nebo Praze 5 v závislosti na zahájení prací na připravované modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad.

Na konci roku 2020 by tak mělo být plně pokryto širší centrum pražské metra, ale to neznamená, že pokrývání ustane. Na příští rok je plánováno pokrytí dalších 22 stanic, opět včetně přilehlých tunelů.

V návaznosti na rozšiřování pokrytí stanic metra a přilehlých tunelů vysokorychlostní sítí LTE se DPP rozhodl ukončit pilotní provoz vlastní Wi-Fi. „Naše strategie v oblasti pokrývání metra signálem je jednoznačná – chceme ve spolupráci s operátory rozšiřovat do celé sítě pražského metra nejmodernější technologie, což je v tuto chvíli vysokorychlostní síť LTE, v budoucnu pak i 5G. Nechceme podporovat dvoukolejnost a zbytečně vynakládat další prostředky na budování a provozování paralelního systému, který nikdy nemůže poskytnout takovou rychlost, kvalitu a stabilitu signálu jako síť LTE,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Náklady DPP na vybudování vlastní sítě Wi-Fi ve stanicích metra, bez pokrytí tunelů, by se pohybovaly ve stovkách milionů korun, další desítky milionů ročně by nás stál provoz a údržba celého systému. Tyto prostředky jsme ušetřili, když jsme se rozhodli pokrýt metro sítí LTE. O její instalaci, provoz a údržbu se stará konsorcium operátorů a společnost CETIN.“ Pro představu, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi metra sítí LTE stojí v průměru 10 milionů Kč v závislosti na jeho délce.

Wi-Fi signál byl dostupný v osmi stanicích metra: na lince A na Muzeu, na lince B na Florenci, Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na lince C na Florenci, Hlavním nádraží, Muzeu a na Pražského povstání. Všechny tyto stanice, vyjma Náměstí Republiky, jsou v současnosti již plně pokryty signálem vysokorychlostní sítě LTE včetně přilehlých tunelů, kam Wi-Fi síť nedosahovala.

Přehledně: úseky metra pokryté sítí LTE

Linka A

úsek Nemocnice Motol – Muzeum (10 stanic)

Linka B

úsek Smíchovské nádraží – Anděl (2 stanice)

úsek Florenc – Českomoravská (5 stanic)

Linka C