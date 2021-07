Datamanie se vrací! O2 opět nabízí 100 GB za 300 korun

Fotografie: Pixabay

Bez většího rozruchu se mezi českými operátory objevila nabídka, která všem ostatním utekla o několik délek – tedy alespoň, co se nabídky dat týče. O2 opět opakuje akci z loňského léta, kdy umožňuje nejrychlejším zájemcům získat speciální edici předplacené karty. Za 300 korun dostanete SIM kartu s kreditem ve stejné výši. Po její aktivaci si tak následující měsíc můžete užívat opravdu vydatnou porci dat 100 GB. Balíček se obnovuje automaticky, pokud máte kredit vyšší než zmiňované tři stovky. Pokud ne, aktivuje se znovu po dobití touto částkou a vyšší.

Čekáte nějaké „ale“? Ano, i zde jsou háčky. Karta funguje jako datová. Volat a textovat z ní sice jde, ale pouze pomocí tarifu Den základ. To znamená, že každé zavolání vám z kreditu strhne 15 korun, ale po zbytek dne máte volání zdarma. Datamanie se tak hodí spíše do notebooků a tabletů, případně jako druhá karta do telefonu. Výraznější omezení spočívá v možnosti použití pouze v České republice. Roaming karta neumí, a to ani v EU. Stejně jako loni si kartu můžete objednat pouze na datamanie.cz. Za jeden kus zaplatíte 300 korun, což je zároveň množství kreditu, který se strhne po aktivaci za první měsíční balíček. Maximálně lze objednat 3 karty a za doručení na dobírku zaplatíte 59 korun navíc.

Akce je opět omezená, potrvá do 15. srpna nebo do vyprodání zásob, podle toho, co nastane dřív.