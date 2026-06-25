T-Mobile odtajnil letní dárky. Nabídne 30 GB dat zdarma

T-Mobile představil svou letošní letní nabídku, která se nese v duchu oslav 30. výročí působení společnosti na českém trhu. Od 1. července do 31. srpna 2026 tak nabídne stávajícím i novým zákazníkům kombinaci datových balíčků zdarma, věcných dárků a výrazných slev na nákup chytrých telefonů, notebooků či televizorů.
„Třicet let na českém trhu je pro nás příležitostí poděkovat zákazníkům letní nabídkou, která jim přinese 30 GB dat, praktické dárky a také speciální slevu na výhodnou koupi nového mobilu, televizoru nebo notebooku. Chceme, aby si léto užili #MeziSvými a co nejpříjemněji – ať už jsou doma, na cestách nebo s rodinou a přáteli,“ komentuje novinky Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky ze společnosti T-Mobile Czech Republic.
Jádrem letní kampaně pro tarifní zákazníky je každopádně bezplatný balíček Letní data 15 GB, který si mohou uživatelé v aplikaci Můj T-Mobile (v sekci Balíčky) aktivovat během července a srpna celkem dvakrát, čímž získají celkem 30 GB dat navíc. Druhý balíček je pak možné spustit okamžitě po vyčerpání prvního, bez ohledu na zúčtovací období. Data jsou přitom platná jak v České republice, tak v rámci celé Evropské unie a po jejich vyčerpání se provoz automaticky vrátí k běžnému čerpání z původního tarifu.
Významnou novinkou je pak možnost získat dotaci až 10 000 Kč na nákup nového hardwaru (telefon, tablet, notebook nebo televizor). Výše slevy se nicméně odvíjí od množství a typu využívaných. Zákazníci ale mohou využít i dílčí části těchto dotací podle toho, které služby u operátora nově aktivují nebo prodlouží. Současně zůstávají v platnosti akviziční nabídky na pevný internet (299 Kč/měsíc) a televizi (199 Kč/měsíc) na první půlrok.
Pozornost operátor věnoval také majitelům předplacených karet. Ti za dobití kreditu v minimální výši 400 Kč získají možnost dokoupit 50 GB dat za zvýhodněnou cenu 50 Kč. V rámci programu Magenta Moments si mohou navíc aktivovat 15 GB dat na dva prodloužené víkendy (od pátku do neděle). Uživatelé měsíčních balíčků 10+5 GB a 20+5 GB pak obdrží v aplikaci bonusových 15 GB dat měsíčně zdarma.
Pro všechny uživatele platformy Magenta Moments jsou dále na prodejnách připraveny fyzické dárky – značková magentová lahev na vodu a nanuk Magnum (v příchutích Classic a Almond). Tyto dárky budou k dispozici od 1. července do vyprodání zásob. Součástí letních aktivit jsou také soutěže o hodnotné ceny, například o zájezd v hodnotě 100 000 Kč nebo výlet do Florencie.