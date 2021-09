OnePlus 9 RT by se mělo představit za měsíc. Zaujme Androidem 12?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus zřejmě již příští měsíc představí další novinku, která rozšíří řadu OnePlus 9. Jmenovat se má OnePlus 9 RT a zamířit do vyšší střední třídy. Výbava má zahrnovat například Snapdragon 870, AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, nebo 4 500mAh baterii s podporou 65W nabíjení, jak uvádí gsmarena.com. Hlavním fotoaparátem má být snímač Sony IMX766 a nabídnout 50 megapixelů.

OnePlus 9 RT by mohl být vůbec prvním modelem výrobce, který by nabídl prostředí založené na Androidu 12. Dle informací @OnLeaks by k oficiálnímu představení mělo dojít 15. října. V té době by již Android 12 měl být oficiálně vydán. Vydání vzdálené v horizontu několika týdnů potvrdil samotný Google.