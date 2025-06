OnePlus 13s je kompaktní, výkonné a s tlačítkem navíc

Fotografie: OnePlus

Dle očekávání jsme se dočkali představení nejnovějšího přírůstku do rodiny telefonů OnePlus (viz oneplus.in). Novinka s označením 13s láká na kombinaci prémiového výkonu v překvapivě kompaktním provedení, doplněnou o inovativní prvky.

Srdcem telefonu je výkonný čipset Snapdragon 8 Elite, který zajišťuje plynulý chod i těch nejnáročnějších aplikací a her. K němu se přidává 12 GB operační paměti LPDDR5X a rychlé UFS 4.0 úložiště o kapacitě 256 GB nebo 512 GB, což nabízí dostatek prostoru pro vaše data.

Jedním z největších lákadel je velká baterie s kapacitou 5 850 mAh, která slibuje nadstandardní výdrž. Díky podpoře 80W SuperVOOC rychlého nabíjení bude její doplnění otázkou krátké chvíle.

LTPO OLED panel s 6,32" úhlopříčkou má rozlišení 2 640 × 1 216 pixelů, který zaručuje živé barvy, hlubokou černou a adaptivní obnovovací frekvenci pro plynulé zobrazení. S displejem souvisí i ovládání, se kterým se pojí zajímavá novinka. Jde o tlačítko zvané Plus Button, které je uživatelsky přizpůsobitelné, a které uživatelům umožní rychlý přístup k oblíbeným funkcím. Pomocí tlačítka bude možné měnit zvukové profily, tedy to, co doposud na mobilech OnePlus posuvník. Ten naopak na modelu 13s už chybí.

OnePlus do systému konečně zavádí funkce umělé inteligence. Například AI VoiceScribe, která dokáže nahrávat, shrnovat a překládat zvuk z hovorů a videí, a to i z aplikací třetích stran jako je WhatsApp, Telegram či Zoom. Samotný překlad se zobrazuje ve formě titulků přímo na displeji. Podporu češtiny však neočekávejte. Fotografické schopnosti zajišťuje dvojitý zadní fotoaparát, složený z 50megapixelového hlavního snímače s optickou stabilizací a 50megapixelového teleobjektivu s 2× optickým zoomem. Pro fanoušky selfies je připravena 32megapixelová přední kamera.

Nové OnePlus 13s míří nejprve na indický trh, kde se začne prodávat ještě během června. Volit bude možné ze tří barevných variant, a to Green Silk, Pink Satin a Black Velvet. Cena za základní 256GB variantu je stanovena na v přepočtu zhruba 16,5 tisíce korun i s daní. Zda se však novinky dočkáme i u nás, není jisté.