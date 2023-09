Olivia Rodrigo představila první hudební videoklip natočený na iPhone 15 Pro

Včerejší Apple akci „Wonderlust“ jako tradičně doprovází záplava nejrůznějších zajímavostí v následujících dnech. Jednou z nich má být i vůbec první hudební videoklip natočený na zbrusu nový iPhone 15 Pro od zpěvačky Olivie Rodrigo.

the ‘get him back!’ music video, made with the amazing jack begert and @apple, is out now!!! https://t.co/QriJcerfpJ #ShotoniPhone15Pro pic.twitter.com/fHaOSzTJnx