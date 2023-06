Ohebný OnePlus Fold by se měl představit již během srpna

Fotografie: OnePlus

Ohebný telefon bude mít ve své nabídce brzy takřka každý výrobce a stranou nechce zůstat ani OnePlus. To již před několika týdny oficiálně potvrdilo, že na telefonu s ohebným displejem pracuje a představí jej v průběhu 3. čtvrtletí roku 2023. Nyní přinesl pricebaba.com informaci, že by se novinka měla nepřekvapivě jmenovat OnePlus Fold a rovněž došlo ke konkretizaci místa a data představení.

Premiéra má proběhnout v New Yorku již v první polovině srpna. Pokud by došlo k potvrzení, představení by přišlo velmi krátce po odhalení nových ohebných Samsungů. Ty se mají světu ukázat zřejmě koncem července. Ať už místo premiéry, tak i termín naznačují, že to s novinkou OnePlus myslí vážně a zřejmě počítá s globálním prodejem.