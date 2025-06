Výhra pro Samsung? Měl by být dvorním dodavatelem ohebných displejů pro Apple

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Dlouho očekávaný skládací iPhone nabírá reálné obrysy. Apple má podle analytika Guo Mingqi v roce 2026 nakoupit až 8 milionů ohebných displejů od Samsung Display pro svůj první skládací telefon, informuje o tom server Sammobile (viz sammobile.com). Pro jihokorejského výrobce by to mohla být pomyslná výhra v loterii, neboť se současně hovoří, že Samsung by měl být jediný, kdo bude ohebné panely Applu dodávat.

Koncept podoby Apple iPhonu se skládací konstrukcí

Výroba skládacího iPhonu má odstartovat koncem třetího nebo začátkem čtvrtého čtvrtletí 2026. Apple klade velký důraz na kvalitu, a proto úzce spolupracuje se Samsung Display na eliminaci viditelného ohybu displeje. Ten je nedílnou součástí všech dosavadních telefonů s ohebným displejem, v případě Samsungu tak už od modelu Galaxy Fold v roce 2019. Jihokorejský výrobce se snaží viditelný ohyb každým rokem zmenšovat, ale k naprostému odstranění prozatím nedošlo.

Klíčovým bodem dohody bude pro Apple rovněž to, aby Samsung mohl deklarovat výrobní kapacitu pro budoucí iPhony. Samsung totiž musí stíhat uspokojit i poptávku vlastní divize mobilních telefonů, která se například nyní intenzivně připravuje na představení zcela nové generace skládacích zařízení. Ty se světu ukáže již v průběhu července.