Oficiálně potvrzeno, Nothing Phone (2) se představí 11. července

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pomalu ale jistě se blíží první výročí představení Nothong Phonu (1) a již několik měsíců se čile spekuluje o jeho nástupci. Dokonce několik věcí potvrdil i samotný výrobce. Mezi ně se řadí například výkonný procesor Snapdragon 8 Gen 1 +, 6,67" AMOLED displej či baterie s kapacitou 4 700 mAh. Potvrzena byla rovněž velice slušná podpora. Majitelé se mohou těšit na tři velké aktualizace systému Android a čtyři roky bezpečnostních aktualizací.

Dnes společnost Nothing oficiálně potvrdila, že k představení modelu Phone (2) dojde 11. července v 17:00 hodin SELČ. Mimochodem to bude jen o den dříve, než se loni představil Nothing Phone (1).