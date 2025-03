Jak fotí Nothing Phone (3a) Pro v různých světelných podmínkách?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing se u řady (3a) zaměřila na výrazné zlepšení fotografických schopností, zejména na optický zoom. V inovovaném fotomodulu modelu Nothing Phone (3a) Pro se tak nachází periskopický teleobjektiv, jehož základ tvoří senzor Sony Lytia 600. Zbrusu nový objektiv disponuje 70mm ohniskovou vzdáleností a ostří již ze vzdálenosti 15 cm, čímž zároveň plní funkci makro senzoru. Je tak zřejmé, že tento prvek je klíčovou novinkou v oblasti fotovýbavy a doplňuje jej soustava hlavního a ultraširokoúhlého snímače + selfie kamerky, viz specifikace.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.55 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (120 stupňů) 70 mm 24 mm Velikost senzoru 1/1,56" 1/4,0" 1/1,95" 1/2,76" Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,8 µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření AF pevné ostření

Novinku jsme vyzkoušeli v různých světelných podmínkách v ČR i během veletrhu MWC 2025 v Barceloně. Pochválit přitom můžeme svižně fungující a přehlednou fotoaplikaci, ale také pořízené snímky, kde si můžete prohlédnout, jak funguje technologie Ultra XDR. V komentářích se můžete podělit o vaše názory.