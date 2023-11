Vlajkový MediaTek Dimensity 9300 oficiálně, zatopí Qualcommu?

Jak upozornila fonearena.com, společnost MediaTek oznámila Dimensity 9300, nejnovější vlajkovou loď společnosti na poli procesorových jednotek pro mobilní telefony. Jedná se o nástupce Dimensity 9200/9200+ a využívá 4nm proces TSMC třetí generace s tepelně optimalizovaným designem a pouzdrem IC 2. generace.

The #MediaTekDimensity9300 is here! Our supercharged #5G SoC features a one-of-a-kind #AllBigCore design to maximize smartphone performance & efficiency– a unique configuration resulting in unmatched gaming, video, and on-device #generativeAI processing. https://t.co/dxdXYEebdC pic.twitter.com/Ko0Dt0Rrp1