Odolný Samsung, nebo nadupané Oppo?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítejte u prvního mNews v roce 2024. Dnes pro vás mám dvě odolné novinky od Samsungu, našlapané Oppo, ale také nečekaně ultimátní drop-test iPhonu nebo bezdrátovou klávesnici, která se obejde bez elektřiny.

mNews #227 – iPhone přežil pád z letadla, Samsung ukázal nový odolný telefon

Podcast v audio formě

Dvě odolné novinky Samsung

Samsung představil novou generaci odolného telefonu a opět dokazuje, že za pocit bezpečí si člověk musí trochu připlatit. Galaxy XCover 7 má samozřejmě certifikace IP68 a MIL-STD 810G, ale zásadní jsou odolné materiály a lehce zapuštěný displej. Ten má 6,6" a bohužel je jen typu IPS s 60 Hz. Oproti řadě A je to docela sešup. Alespoň je krytý sklem Gorilla Glass Victus+. Nepřekvapí ani 6 GB RAM a 128GB úložiště. Na zadní straně je netradičně jediný fotoaparát s rozlišením 50 Mpx. Vzhledem k zaměření telefonu to však dává smysl. Zklamat vás může ale baterie, která má kapacitu pouze 4 050 mAh. Na dnešní dobu netradičně je však uživatelsky vyměnitelná, takže pokud potřebujete dlouhou výdrž, prostě si koupíte náhradní. Telefon jde do prodeje již v lednu za 8 999 Kč.

Spolu s telefonem přichází i odolný tablet Galaxy Tab Active5. Ten má 8" displej, který lze ovládat i v rukavicích a přímo v tělu je schovaný i odolný S Pen. I zde za odolnost zaplatíte menší baterií s kapacitou 5 050 mAh a trochu vyšší cenou 11 999 Kč ve verzi s Wi-Fi.

Oppo Find X7 Ultra je monstrum

Naopak maximální výkon a špičkové parametry nabídne nová vlajková loď Oppo Find X7 Ultra. Osobně mi design telefonu trochu připomíná stařičký Sony Ericsson K700 a je jasné, že důraz je kladen na fotoaparáty. Hlavní od Sony má 1", nechybí ultraširokoúhlý a hned dva periskopové zoomy, všechny foťáky s rozlišením 50 Mpx. Velký displej s úhlopříčkou 6,82" je nejen technologie LTPO, ale má jas až 4 500 nitů, Quad HD rozlišení a 10bitové podání barev. Telefon nezklame ani v oblasti výkonu: Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM a 512GB úložiště. Baterii s kapacitou 5 000 mAh nabijete výkonem 100 W i 50 W bezdrátově. Jedinou smutnou zprávou je, že se zatím telefon prodává jen v Číně.

Ultimátní drop test iPhone

Také se vám vždy rychle rozbuší srdce, když vám upadne telefon na zem? Ten moment, kdy nevíte, zda ho zvednete s rozmláceným displejem, nebo zda bude v pořádku? Ultimátní drop-test nyní zažil iPhone, kdy spadl přibližně z 5kilometrové výšky. Při incidentu, kdy letadlu Boeing 737 MAX 9 upadly dveře, vypadl také telefon. Ten byl v krytu a spadl celkem do měkkého. Stejně je však zázrak, že přežil bez úhony a funguje.

Klávesnice s ručním nabíjením

Možná ještě větší bizár představují dva produkty od Lenova, které se chlubí unikátní vlastností. Sadu bezdrátové klávesnice a myši totiž zvládnete nabít, i když budete mimo dosah elektrické sítě. Klávesnice má solární panel, ale také kolečko, jehož točením se bude nabíjet. Myš má zase ze spodní strany kličku, jejíž otáčením ji nabijete. Minuta otáčení znamená hodinu provozu. Nejzásadnější otázka vás asi už napadla. K čemu vám bude nabitá klávesnice, když se vám vybije notebook nebo tablet? Na to zatím nemají odpověď ani v Lenovu, tento set tak nemíří do prodeje a je pouze zajímavou ukázkou techniky.

Dovedete si představit, že máte na zádech telefonu kličku a v případě nouze nejvyšší můžete dobíjet baterku otáčením? Asi by to bylo extrémně zdlouhavé, ale pro někoho by to třeba byla dobrá posilovna. A aspoň by zaměstnal ruce.