Máte rádi droptesty? Podívejte se, jak „dopadl“ iPhone z Boeingu 737 MAX 9

Jednou z nejzajímavějších zpráv posledních dní je bezpochyby nehoda Boeingu 737 MAX 9 patřícího letecké společnosti Alaska Airlines, viz prohlášení alaskaair.com. Incident, který se naštěstí obešel bez zranění na životech, je v současnosti vyšetřován, kromě šoku přítomných pasažéru, respektive celé posádky, má však přeci jen několik obětí, naštěstí však jen materiálního rázu. Jednou z nich je iPhone, který během letu z díry v trupu vypadl. Jak „dopadl“?

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd