Samsung Galaxy XCover 7 má 5G, vyměnitelnou baterku a koupíte ho i u nás

Fotografie: Samsung

Po téměř třech letech Samsung obnovuje základní model odolné řady Galaxy XCover, můžeme tak přivítat Galaxy XCover 7. Opět se jedná spíše o telefon nižší střední třídy, který však cenovými patry vzhledem k vysoké odolnosti stoupá o něco výše. Současně je třeba si říci, že mezigeneračně došlo k výraznému zvětšení telefonu. Šířka přes 80 milimetrů je všeříkající. Na druhou stranu by novinka mohla oslovit všechny, kteří hledají robustní zařízení. XCover 7 se chlubí nejen certifikací IP68, ale i vojenským standardem MIL-STD 810G. Co to v praxi znamená? Mobil by měl bez úhony přežít pád z 1,5metrové výšky nebo 30minutový pobyt metr pod vodní hladinou. Nijak jej nerozhází ani prašné prostředí.

Rozměry jdou na triko IPS displeji s 6,6" a Full HD+ rozlišením. Jemnost je tedy dostatečná. Zamrzí pouze 60Hz obnovovací frekvence. Samsung vyzdvihuje možnost ovládat telefon i v kožených rukavicích s tloušťkou maximálně 2 mm. Displeji nevadí ani mokro, avšak při ponoření do vody již reagovat nebude. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass Victus+.

Galaxy XCover 7 je vybaven osmijádrovým procesorem a 6GB RAM. Nasazeno je 128GB úložiště a samozřejmě i slot pro až 1TB paměťové karty. Potěší nasazení nejnovějšího Androidu 14. Oproti starším modelům se novinka nebude příliš lišit. Například si stále vystačí s minimem fotoaparátů a na zadní straně je pouze 50Mpx snímač, nad displejem 5Mpx selfies fotoaparát.

V telefonu je baterie s podprůměrnou kapacitou 4 050 mAh. S ohledem na velký displej nebude výdrž oslnivá. Tajným trumfem však může být fakt, že je baterie uživatelsky vyměnitelná. Nechybí podpora sítí 5G, Bluetooth 5.3 či NFC.

Na českém trhu se Samsung Galaxy XCover 7 objeví ve druhé polovině ledna za doporučenou cenu 8 999 Kč.