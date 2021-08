Obchod Google Play bude ukazovat hodnocení, která jsou více ušita na míru uživateli

Fotografie: Google

Když vybíráte aplikaci nebo hru pro svůj chytrých telefon na platformě Android, není od věci se před instalací podívat na pár hodnocení. Není to sice naprosto dokonalé, ale snadno se vám tak podaří odfiltrovat zjevně podvodné aplikace, jejichž jediným cílem je například prodávat reklamu, zatímco inzerovanou funkcionalitu vůbec neobsahují.

Jenže ne vždy je to tak jednoduché. Jeden starý vtip se ptá, jak poznáte vývojáře aplikací pro Android? Odpověď zní, že má na stole naskládaných 50 různých telefonů. Bylo by to vtipné, kdyby to nebyla pravda. Pojetí Androidu se u jednotlivých výrobců značně liší, na což musejí programátoři náležitě reagovat – někdy s větším, jindy s menším úspěchem. Výsledkem je, že pak aplikace se spoustou špatných hodnocení běží na vašem telefonu bezproblémově, v horším případě vice versa. Situaci dále komplikuje fakt, že aplikace původně určené pro Android umí spouštět i Chrome OS a tak dále.

Google proto na svém blogu oznamuje změny v tom, jaká hodnocení uživatelé uvidí. Od podzimu v nich začne být zohledňována země, od počátku roku 2022 pak i zařízení, kterého se týkají. Důležitá změna je to i pro vývojáře, kteří tak mohou mnohem snáze identifikovat regiony a přístroje, kde jejich aplikace neběží ideálně.