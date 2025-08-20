Srpnová Slevománie u O2 přináší tablety a kávovary za 1 Kč

O2 si na závěr prázdnin připravilo další akci začleněnou do Slevománie, což znamená, že buď můžete něco málo ušetřit, případně získat příjemný bonus k již plánovanému nákupu. Poslední srpnové dny tak můžete získat zajímavý dárek nebo ušetřit při nákupu příslušenství.
K mobilu tablet či kávovar
K mobilnímu telefonu Motorola Edge 60, který O2 nabízí za 9 989 Kč můžete za pouhou 1 Kč získat tablet Lenovo M11 LTE se 128GB interní pamětí, což se jeví jako fajn nabídka. Pokud Motorola není vaším favoritem, nabízí se hned trojlístek telefonů od Viva. Jmenovitě jde o model Vivo V40 Lite 5G s 256GB pamětí za 6 489 Kč, Vivo V40 5G s 256GB úložištěm za 8 989 Kč a Vivo V40 SE 5G s 256GB pamětí za 4 989 Kč. Ke každému ze tří jmenovaných modelů Vivo můžete získat kávovar De'Longhi Nespresso Inissia za 1 Kč.
Příslušenství se slevami
Dále si O2 připravilo slevový kód do svého internetového obchodu SLEVOMANIE08, díky kterému můžete získat slevu na čtveřici různého příslušenství. Zajímavě se jeví například powerbanka Swissten 20 000 mAh, která láká nejen kapacitou či displejem zobrazující její kapacitu, ale především podporou 100W nabíjecího výkonu. Díky tomu se hodí nejen pro moderní telefony, ale rovněž pro notebooky. Po slevě vás powerbanka vyjde na 849 Kč.
Připravena jsou také bezdrátová sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 BT, která po zlevnění vyjdou na 699 Kč. Zaujmout může i malý bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE 4 MINI za 249 Kč. Nakonec je v nabídce ještě šnůrka Crossbody lace strap pro jakýkoliv telefon na zavěšení kolem těla, která po slevě vychází na 149 Kč.