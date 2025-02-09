mobilenet.cz na sociálních sítích

Nový 5G mobil za 3,5 tisíce Kč? O2 láká na zářijové slevy nových Xiaomi

Michal Pavlíček
3
Fotografie: Xiaomi
  • Slevu ve výši 1 000 Kč lze kombinovat ještě 500Kč Eco bonusem
  • Akce se týká modelů Redmi 15 5G a Redmi Note 14 Pro+ od Xiaomi
  • Nakupovat za akční cenu lze do konce září

Není takřka měsíce, kdy by O2 nemělo v akci alespoň pár mobilů ve své nabídce, zpravidla pro vlastní zákazníky, kteří si slevové kódy mohou vyzvednout v aplikaci Moje O2. Nejinak je tomu i v září, kdy se O2 přichystalo 1 000Kč slevu na mobilní telefony Xiaomi Redmi 15 5G a Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.

Xiaomi Redmi 15 5G
Xiaomi Redmi 15 5G

První jmenovaný mobil patří mezi ty cenově nejdostupnější s podporou sítí 5G. Jde o letošní novinku, kdy Redmi 15 5G láká třeba na velký 6,9" IPS displej s Full HD+ rozlišením či moderní procesor Snapdragon 6s Gen 3. Zlákat vás může i nadprůměrně velká baterie s kapacitou 7 000 mAh, podpora NFC či lehce zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Po slevě vás tento model vyjde ve 128GB verzi na 3 989 Kč. Jenže i tuto částku můžete vcelku snadno snížit. Postačí, když na prodejnu donesete starý a klidně nefunkční mobil. Rázem získáte tzv. Eco bonus ve formě 500Kč slevy. Telefon tak může být váš jen za 3 489 Kč.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Druhý model je typickým zástupcem střední třídy a cílí tudíž na náročnější uživatele. Redmi Note 14 Pro+ má 6,67" AMOLED displej s jemným rozlišením, samozřejmostí je výkonný procesor Snapdragon 7s Gen 3 či třeba hlavní fotoaparát s vysokým rozlišením 200 megapixelů. Baterie s kapacitou 5 110 mAh sice neuchvátí, ale 120W drátové nabíjení již ano. Mobil si nabijete za zhruba 25 minut. Počítat můžete se zvýšenou odolností proti vodě a prachu či bezkontaktním placením. PO slevě vás Redmi Note 14 Pro+ vyjde na 7 989 Kč, avšak s případný Eco bonusem jen na 7 489 Kč.

Recenze Redmi Note 14 Pro+ – S AI v češtině pod kapotou
Slevová akce na zmíněné modely Xiaomi trvá až do 30. září 2025, případně klasicky do vyprodání zásob.

Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 16:09
Jak už sem psal vedle (tady to bude víc relevantní), tak super deal je momentálně na Honor 400 Pro za 10500 u O2. 😁 Můj kousek už byl předán dopravci, tak to možná i reálně dojde. 😁

Jinak Redmi 15 5G za 3.5k je určitě fajn už. Škoda jen té RAM. To ten telefon dost degraduje, když ten zbytek není úplně špatnej.
