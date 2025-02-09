Nový 5G mobil za 3,5 tisíce Kč? O2 láká na zářijové slevy nových Xiaomi

Není takřka měsíce, kdy by O2 nemělo v akci alespoň pár mobilů ve své nabídce, zpravidla pro vlastní zákazníky, kteří si slevové kódy mohou vyzvednout v aplikaci Moje O2. Nejinak je tomu i v září, kdy se O2 přichystalo 1 000Kč slevu na mobilní telefony Xiaomi Redmi 15 5G a Xiaomi Redmi Note 14 Pro+.
První jmenovaný mobil patří mezi ty cenově nejdostupnější s podporou sítí 5G. Jde o letošní novinku, kdy Redmi 15 5G láká třeba na velký 6,9" IPS displej s Full HD+ rozlišením či moderní procesor Snapdragon 6s Gen 3. Zlákat vás může i nadprůměrně velká baterie s kapacitou 7 000 mAh, podpora NFC či lehce zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Po slevě vás tento model vyjde ve 128GB verzi na 3 989 Kč. Jenže i tuto částku můžete vcelku snadno snížit. Postačí, když na prodejnu donesete starý a klidně nefunkční mobil. Rázem získáte tzv. Eco bonus ve formě 500Kč slevy. Telefon tak může být váš jen za 3 489 Kč.
Druhý model je typickým zástupcem střední třídy a cílí tudíž na náročnější uživatele. Redmi Note 14 Pro+ má 6,67" AMOLED displej s jemným rozlišením, samozřejmostí je výkonný procesor Snapdragon 7s Gen 3 či třeba hlavní fotoaparát s vysokým rozlišením 200 megapixelů. Baterie s kapacitou 5 110 mAh sice neuchvátí, ale 120W drátové nabíjení již ano. Mobil si nabijete za zhruba 25 minut. Počítat můžete se zvýšenou odolností proti vodě a prachu či bezkontaktním placením. PO slevě vás Redmi Note 14 Pro+ vyjde na 7 989 Kč, avšak s případný Eco bonusem jen na 7 489 Kč.
Slevová akce na zmíněné modely Xiaomi trvá až do 30. září 2025, případně klasicky do vyprodání zásob.
Jinak Redmi 15 5G za 3.5k je určitě fajn už. Škoda jen té RAM. To ten telefon dost degraduje, když ten zbytek není úplně špatnej.
