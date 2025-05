Chcete ušetřit i několik tisíc? O2 zlevňuje sedmičku mobilů s podporou 5G

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

O2 se rozhodlo zatraktivnit nabídku mobilních telefonů se vcelku logickým zaměření na sítě 5G. V aktuální slevové akce se ocitá hned 7 různých telefonů z různých cenových pater a vybírat tak může každý. Největší sleva se dotkla například letošního Samsungu Galaxy A36. Operátor uvádí slevu 2 000 Kč a cenu po slevě 7 489 Kč. Situaci na trhu však zcela neodpovídá, protože doporučená cena Samsungem je 8 999 Kč, reálná sleva je tak maximálně 1 500 Kč.

V další velké slevě je Xiaomi 14 v 512GB verzi, které je už jinak na českém trhu vcelku problém sehnat. U O2 jej nyní pořídíte za 16 989 Kč. Tisícikorunová sleva potkala Vivo V40 v 256GB verzi, díky čemuž jeho cena klesla pod hranici 8 tisíc korun. Necelou tisícovku pak můžete ušetřit nákupem Honoru 200 Lite.

Mobil Výše slevy Akční cena Samsung Galaxy A36 128 GB 2 000 Kč 7 489 Kč Xiaomi 14 512 GB 2 000 Kč 16 989 Kč Vivo V40 256 GB 1 000 Kč 7 989 Kč Honor 200 Lite 256 GB 900 Kč 4 989 Kč Honor Magic6 Lite 256 GB 800 Kč 4 989 Kč Vivo V40 SE 256 GB 500 Kč 4 489 Kč Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128 GB 500 Kč 4 989 Kč

Výše uvedené slevy si máte možnost dokonce ještě o něco navýšit. O2 totiž nadále nabízí tzv. Eco Bonus. Stačí přinést nefunkční mobil do O2 Prodejny a na místě využít pětistovku na nákup nového. Ve výsledku tak může sleva narůst až na 2 500 Kč, což už zní zajímavě.

Celá akce trvá až do 1. června a při objednávce je nezbytné do košíku vložit do košíku speciální kód SLEVY525, který je stejný pro všech sedm výše zmíněných telefonů.