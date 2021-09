O2 zvýhodňuje tarify pro mladé a pouští do nich 5G

Fotografie: O2

Operátor O2 se začátkem nového školního roku vylepšuje svou nabídku pro zákazníky mladší 26 let. Noví zákazníci získají slevu 50 Kč měsíčně na nejoblíbenější varianty tarifů. V nabídce se také objeví speciální nabídka notebooků, telefonů a příslušenství. Tarify YOU podpoří kampaň, pro kterou vznikl i společný klip s Benem Cristovao a talentovanou Pam Rabbit. „Mladá generace rozumí moderním technologiím a být online je jejich životní styl. Proto jsme se rozhodli aktivovat síť 5G pro všechny tarify z nabídky YOU. Připravili jsme několik novinek a především jsme dvojnásobně zrychlili internet u tarifu YOU NEO,“ vysvětluje ředitelka mobilního segmentu v O2, Silvia Cieslarová.

Všechny naše tarify jsme připojili na nejrychlejší síť současnosti 5G, se kterou vám internet poletí až desetkrát rychleji než doteď. ⚡️A to není všechno - do některých tarifů jsme přidali data, do jiných přidali rychlost, zkrátka každý si přijde na své.

https://t.co/7HWtnRMwYk pic.twitter.com/SBkUwuA8VZ — O2 CZ (@O2_CZ) September 15, 2021

I zákazníci, kteří si zvolili tarif YOU NEO s neomezenými daty a omezenou rychlostí stahování, přitom mohou využít některých výhod sítí páté generace. Kromě vysokých rychlostí stahování k nim totiž patří i rychlejší odezvy nebo daleko větší kapacita sítě. „V případě, že se bude zákazník nacházet na místě s vysokou koncentrací lidí, třeba na koncertě, a místo bude pokryté 5G, bude jeho zákaznická zkušenost s mobilním internetem lepší, bude-li na 5G síti než na 4G,“ tvrdí Cieslarová.

Nejoblíbenější tarify pro mladé lidi, YOU NEO a YOU 20 GB, jsou nyní zvýhodněny slevou 50 korun měsíčně pro nové zákazníky. Neomezený tarif pro ně bude dostupný za 699 korun měsíčně a tarif YOU 20 GB za 499 korun měsíčně. S nejlevnějším tarifem YOU 5 GB pak získá zákazník 5 GB dat a neomezené SMS za 399 korun měsíčně. Kromě toho O2 nabízí také Můj první tarif vhodný pro nejmladší uživatele, který zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR, neomezené SMS do sítě O2 a 1 GB dat za 299 korun měsíčně.

„Pro ty, kteří si vyberou jeden z tarifů YOU, je navíc přichystána atraktivní nabídka vybraných zařízení, která korespondují s aktivací 5G sítě. V nabídce tak mladí zákazníci naleznou Xiaomi Note 10 5G, iPhone 12 mini či nezbytné notebooky,“ dodává Silvia Cieslarová. Zařízení si mohou pořídit zákazníci na splátky bez navýšení po ověření jejich úvěruschopnosti. Pořízení tarifů YOU je podmíněno věkem, zájemce nemusí být studentem. K uzavření smlouvy tak stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit do 26 let. V případě školáků a studentů mladších 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce.