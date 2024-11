5G u O2 může využívat téměř každý. 70 % lidí má ale zastaralý mobil

Fotografie: O2

Území České republiky je v případě O2 už z velké části pokryto signálem sítě 5G a pokud bychom se zaměřili vyloženě na obyvatele, je pokrytí takřka úplné. „Intenzivní pokrývání 5G signálem trvalo 4 roky. Postupně jsme zmodernizovali tisíce vysílačů, které nyní pokrývají téměř 96 % populace a 80 % území Česka,“ říká technologický ředitel O2 Jan Hruška. „Tím ale zdaleka nekončíme, naši síť budeme rozvíjet i nadále. Jako první z operátorů v Česku do konce roku 2024 postupně zpřístupníme frekvenci 900 MHz pro rychlá data,“ doplňuje. Tato frekvence byla dosud vyhrazena pouze pro 2G. Klesající 2G provoz ale umožní zredukovat počet využitých kanálů a větší část frekvence v pásmu 900 MHz využít pro data ve 4G, která budou dostupná pro 4G a 5G telefony. Tím se zvýší celkové spektrum využitelné pro rychlá data na více než 250 MHz.

Zatímco území je tedy pokryto z 80 %, 5G je k dispozici pro přibližně 10,5 miliónů obyvatel republiky. O2 si však udělalo průzkum, který ukázal, že pouze 30 % jeho uživatelů disponuje mobilním telefonem či tabletem, který je schopný se připojit k 5G síti. Z průzkumů, které jsme si před nedávnem mezi zákazníky dělali, jsme navíc zjistili, že to ví pouze 17 % z nich. Většina lidí si myslí, že 5G v jejich lokalitě není dostupné, přitom je na vině jejich zastaralý telefon, který nejmodernější síť nepodporuje. Se starým 4G telefonem se jim často rozpadají videohovory, když si volají s rodinou, nepřipojí se do mobilního bankovnictví kdykoli to potřebují. A třeba mapy nebo navigace se jim nenačte zrovna v momentě, kdy tápou, kudy vede cesta,“ vysvětluje ředitel hardware management O2 Tomáš Řezníček.

Nemusí jít nutně jen o telefon, ale třeba i o zastaralou SIM kartu. Ověření, zda máte adekvátní kartu, vám poskytne každá prodejna O2. Operátor také zmiňuje, že starší telefony, které nemají 5G, už mohou v krajním případě představovat také bezpečnostní riziko z důvodu nedostávajících aktualizací. Zde je však potřeba zmínit hned dvě věci. Softwarová podpora se v posledních letech prodlužuje a stále vychází i zcela nové telefony, které 5G nepodporují. Jde typicky levnější přístroje s cenou do 5 tisíc korun.

Operátor v této souvislosti spustil i malou osvětovou kampaň, kde se snaží uživatele poučit o tom, zda mají 5G telefon či nikoliv. Na stránkách můžete zadáním telefonu rychle zjistit, zda 5G podporuje. Svým zákazníkům pak O2 od 1. listopadu ukáže informace o tom, zda se zařízení dokáže připojit k 5G, přímo na displeji telefonu. Místo názvu sítě ukáže CHCI5G v případě, že se jedná o 4G telefon, MAM5G pak uvidí zákazníci, kteří již některý z 5G telefonů vlastní.