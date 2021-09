Vyšší rychlosti a více dat. O2 od 15. září vylepší své mobilní tarify

Fotografie: O2

Počínaje středou 15. září začne O2 nabízet vylepšené tarify NEO a FREE+. Zákazníci si mohou vybrat přesně podle svých potřeb mezi různými objemy dat nebo rychlostmi připojení.

NEO tarify: liší se rychlostí

Nabídka tarifů NEO se rozrostla ze čtveřice na pětici. Nově můžete narazit na tarif NEO Modrý, který za 899 Kč nabízí neomezené volání, SMS i data, avšak ta jsou limitována maximální přenosovou rychlostí 10 Mb/s. Mimochodem jde o dvojnásobnou rychlost, kterou doposud nabízí tarif NEO Bronzový. Ten od poloviny září zrychlí na 20 Mb/s, a to za 1 099 Kč. Dle operátora nejoblíbenější tarif NEO Stříbrný bude již za 1 299 Kč nabízet vše neomezeně, včetně rychlosti v síti 5G. Doposud jste se museli spokojit s 20 Mb/s. Navrch dostanete se stříbrným tarifem i 300 minut volání do zahraničí.

Nová nabídka tarifů NEO platná od 15. září 2021

Na vrcholu nabídky nadále zůstává dvojice NEO Zlatý a NEO Platinový. Pro domácí účely již více dostat nemůžete, a tak se liší nabídka v zahraničí. NEO Zlatý má 300 minut volání do zahraničí a 1 GB dat mimo EU v zóně Top Svět. V rámci tarifu NEO Platinový jsou to už 2 GB dat mimo EU a 1 000 minut pro volání do zahraničí.

FREE+ tarify: větší porce dat

O2 nevynechalo ani tarify FREE+, ve kterých výrazně navýšilo datové limity, ačkoliv to neplatí například pro základní tarif FREE+ Modrý, který za 549 Kč nabízí neomezené volání, SMS zprávy a 3 GB dat, což je jen o 1 GB navíc. Mnohem veselejší situace nastává u tarifu FREE+ Bronzový. Ten sice podraží o 50 Kč na 699 Kč měsíčně, ale nově nabídne 10 GB dat, což je 6GB nárůst. Stejný příplatek potkal tarif FREE+ Stříbrný, který však již nabízí slušných 20 GB, opět o 6 GB více. Vrcholný tarif FREE+ Zlatý si ponechává 60GB datový limit. U všech tarifů si budete moci užívat vymoženost v podobě 5G sítě.

Nová nabídka tarifů FREE+ platná od 15. září 2021

5G všem paušálům

S novými tarify začíná O2 také automaticky zpřístupňovat 5G sítě všem paušálním zákazníkům. „U mnoha zahraničních operátorů je běžné, že 5G zpoplatňují. My jsme se rozhodli jít opačnou cestou a přístup k 5G síti nastavujeme všem zákazníkům,“ uvádí Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2 s tím, že pro využívání nejrychlejší sítě stačí mít 5G telefon a pohybovat se v pokrytí sítí páté generace.

I zákazníci, kteří si zvolili tarif s neomezenými daty a omezenou rychlostí stahování, přitom mohou využít některých výhod sítí páté generace. Kromě vysokých rychlostí stahování k nim totiž patří i rychlejší odezvy nebo daleko větší kapacita sítě. „V případě, že se bude zákazník nacházet na místě s vysokou koncentrací lidí, třeba na koncertě, a místo bude pokryté 5G, bude jeho zákaznická zkušenost s mobilním internetem lepší, bude-li na 5G síti než na 4G,“ tvrdí Cieslarová.

GO skrze platební kartu

O2 představilo nové tarify, které v sobě spojují výhody paušálu a volnost předplacené karty. „Na své si přijdou jak zákazníci, kteří využívají mobil v menší míře nebo chtějí platit jen tehdy, kdy skutečně volají, tak i ti, kteří využívají spíše data,“ vysvětluje Cieslarová s tím, že tarify je možné nově hradit platbou z karty, jak je tomu třeba u streamovacích služeb.

Nové tarify O2 GO

Zákazníkům, kteří potřebují více dat a častěji volají, je přitom určen tarif GO 3 GB, který obsahuje 3 GB dat, 100 minut volání a 25 SMS za 299 Kč měsíčně. Pro zákazníky, kteří více datují, pak O2 připravilo tarif GO 7 GB, který zahrnuje 7 GB dat za 299 Kč. Volné minuty a data je možné čerpat po dobu 30 dní a následně se volné jednotky obnoví dobitím potřebného kreditu z platební karty.