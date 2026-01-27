O2 slaví 20 let a rozdává dárky. Vzpomenete si na důležité milníky?

Letos si operátor O2 připomíná 20 let od svého vzniku, kdy byla 1. července 2006 založena společnost Telefónica O2 Czech Republic jako samostatný telekomunikační operátor. Při té příležitosti její zaměstnanci připomněli důležité milníky doplněné o řadu zajímavých postřehů.
Vše ale začalo už dříve, konkrétně v roce 1991. První mobilní síť v tehdejším Československu se jmenovala Eurotel a na Žižkovské televizní věži se nacházel její vysílač, který pokrýval celou Prahu a část Středních Čech. Zvládl ale obsloužit pouze 64 volajících najednou (jen pro srovnání: stejnou oblast dnes obsluhuje asi 3000 vysílačů). Zástupci O2 tak připomínající, že tehdejší drakonické ceny paušálů, které se pomalu blížily měsíční mzdě, nebyly jen snahou vydělat, ale také udržet síť v provozuschopném stavu.
Ta opravdová revoluce tak přišla až v roce 1996, kdy v létě začala běžet GSM síť EuroTelu na frekvenci 900 MHz, ale ještě možná důležitější bylo spuštění předplacených karet Go o rok později. Následovala mohutná reklamní kampaň a prodeje a množství aktivací, jaké nemělo a už asi nebude mít obdoby.
V červenci 2006 se spojují EuroTel a Český Telecom, o měsíc později pak formálně vzniká Telefónica O2 Czech Republic, ve stejném roce vznikla také služba O2 TV.
Rok 2007 byl zlomový spíše pro zaměstnance, protože začalo stěhování z budovy v Olšanské ulici láskyplně přezdívané „Mordor“ do moderních prostor v pražské Brumlovce. Ke starému sídlu má skoro každý tehdejší zaměstnanec nějakou veselou historku: série různě propojených budov s nestejně vysokými stropy způsobovala skoro každému potíže s navigací a údajně se zde nacházela celá řada skrytých prostor, a to včetně utajených bytů.
O poznání lepší pověst má O2 arena otevřená v roce 2008. Pro operátora je to nejen hala, která nese jeho jméno, ale také se chlubí tím, že je to jím nejlépe pokrytý vnitřní prostor v zemi. I při plné návštěvnosti není problém dosáhnout rychlostí v řádu stovek megabitů za sekundu.
Od roku 2012 se na prodejnách operátora objevili tzv. Guru, neboli koncept profesionálně vyškoleného prodavače, který vám pomůže s problémy, které moderní technologie způsobují. Ale pokud nemáte rádi mezilidský kontakt, pak byla o rok později spuštěna aplikace Moje O2, která se dnes nachází už ve své čtvrté větší verzi.
V roce 2013 přišla revoluce v podobě neomezených tarifů Free. Za 749 korun jste si tehdy mohli užít luxus toho, že už jste nemuseli počítat (volné) minuty ani SMS. Spuštění provázela netradiční reklamní kampaň, kdy zaměstnanci převlečení za hippies objížděli v dodávce menší obce a tento revoluční produkt prodávali napřímo.
V roce 2013 kupuje operátora skupina PPF a o dva roky později došlo k vyčlenění Cetinu coby poskytovatele infrastruktury.
O2 se také chlubí, že mu patří prvenství při spouštění každé nové technologie přenosu hlasu a dat:
- 1991 – NMT
- 1996 – GSM
- 2005 – 3G (UMTS)
- 2012 – 4G (LTE)
- 2020 – 5G
- 2025 – 5G+ (5G SA)
Budoucnost a překvapení pro zákazníky
A co přinese rok 2026. Novinkou je zavádění nových 5G+ SIM karet, které přinášejí výrazně vyšší úroveň zabezpečení, a to i před kvantovými hrozbami. Chrání identitu zákazníků, jejich hovory i data a zároveň umožňují naplno využít moderní 5G SA síť.
Dvacetileté jubileum O2 přináší zákazníkům speciální výhody. Od 2. února 2026 najdou v aplikaci Moje O2 Kalendář překvapení, ve kterém si mohou po dobu 20 dnů postupně otevírat jednotlivá políčka. Pod nimi se budou ukrývat například exkluzivní slevové kupóny na značkové příslušenství O2 nebo zvýhodněné nabídky do O2 Knihovny.
A to není vše, otevřením okének může zákazník vyhrát třeba iPhone 17 256 GB. Každé otevřené políčko totiž přinese jeden dukátek, který slouží jako vstupenka do soutěže o 5G telefony Apple, Xiaomi nebo Honor.