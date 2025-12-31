Migrace služeb u O2 skončila tučnou pokutou od úřadu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) informoval, že v listopadu letošního roku pravomocně uložil společnosti O2 Czech Republic a.s. pokutu ve výši 750 000 Kč. Sankce se týká porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, ke kterému mělo dojít v souvislosti s migrací služeb na platformu Oneplay.
Podle úřadu O2 při převodu zákazníků na novou platformu postupovalo způsobem, který nebyl v souladu s platnou legislativou na ochranu spotřebitele. Konkrétní praktiky ČTÚ vyhodnotil jako nekalé, a to zejména s ohledem na informovanost a postavení zákazníků během změny služby. Rozhodnutí o uložení pokuty již nabylo právní moci a společnost O2 Czech Republic a.s. sankci v plné výši uhradila. Případ je tak ze strany regulátora uzavřen.
Připomeňme, že v minulosti se O2 už několikrát dostalo do střetu s regulátory kvůli obchodním praktikám a porušování pravidel ochrany spotřebitele. Například v roce 2016 udělil Český telekomunikační úřad O2 pokutu 4,5 milionů korun za automatické obnovování datového objemu bez výslovného souhlasu zákazníků, tedy situaci, kdy po vyčerpání dat jejich mobilní tarif automaticky „dokupoval“ další data za poplatek. Úřad to označil za nekalou obchodní praktiku a zároveň nařídil operátorovi upravit všem zákazníkům smlouvy tak, aby taková ustanovení obsahovaly pouze s aktivním souhlasem klienta. Podobné sankce dostávaly i konkurenční firmy – např. Vodafone za obdobné automatické doplňování dat dostal v roce 2015 pokutu 1 milión Kč a musel změnit smluvní podmínky, aby eliminoval automatickou aktivaci placených služeb bez jasného souhlasu uživatele.
Kromě jednání vůči zákazníkům se dřívější kontroverze týkaly i protikorupčních a antimonopolních sporů na úrovni hospodářské soutěže. Jedním z největších byla pokuta 205 milionů Kč udělená O2 (tehdy Českému Telecomu) antimonopolním úřadem v roce 2005 za zneužití dominantního postavení při prodeji tarifů, které značně znevýhodňovaly konkurenty a vytvářely bariéry pro vstup nových hráčů na trh. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rovněž opakovaně řešil dlouholeté dohody o propojování sítí mezi O2 a Vodafone, které byly posouzeny jako omezující soutěž a v sérii rozhodnutí vyústily v pokuty za desítky milionů korun.