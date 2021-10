Odborníci varují před podvody aplikací s prémiovými SMS. Naletěli jim i Češi

Avast odhalil více než 150 podvodných aplikací využívající prémiové SMS v rámci kampaně, kterou nazval „UltimaSMS“. Všechny aplikace mají téměř identickou strukturu a funkce a mohou oběti stát až 40 dolarů měsíčně (téměř 900 korun) v závislosti na poloze a mobilním operátorovi, které zaplatí v podstatě za nic. Avast více než 80 aplikací, které byly v minulém týdnu stále k dispozici ke stažení v Obchodě Google Play, ohlásil bezpečnostnímu týmu společnosti Google, který všechny aplikace z obchodu již odstranil. Podle informací z platformy Avastu pro výzkum mobilních hrozeb Apklab.io bylo i zbylých 70 aplikací v minulosti dostupných v Obchodě Google Play.

