Píše vám policie kvůli neslušnému chování? Klidně pokračujte dál

Mnohé internetové podvody využívají stále dokola stejný postup, protože když jednou zabral, nejspíše se tak stane i v minulosti. V kriminalistické hantýrce se tomu říká „modus operandi“ a tentokrát se objevila další vlna, která chytře pracuje s lidským studem a snahou vyřešit některé problémy v klidu. A ruku na srdce, který konzument internetové pornografie může spolehlivě prohlásit, že vše, co viděl, bylo na sto procent legální.
Další vlna emailových podvodů zneužívající skutečná jména policistů. Tentokrát se vše jeví jako zpráva NCOZ. Jedná se podvod a prosím nereagujte🙏🏻 #policiepp pic.twitter.com/Zh8AZyg3t5— Policie ČR (@PolicieCZ) October 24, 2025
Přesně na to spoléhají i podvodníci, kteří stojí za poslední vlnou podvodů, před kterou dokonce varuje Policie České republiky na sociálních sítích. Jedná se o variaci klasického podvodu „natočili jsme vás při masturbaci, pošlete Bitcoiny, jinak vše zveřejníme“. Co je však na této variantě zákeřné, je zneužití orgánů činných v trestním řízení, konkrétně Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podvod jde tak daleko, že dokonce zneužívá jména skutečných policistů. Společně s kvalitně zpracovanou „výzvou“ tak existuje velké nebezpečí, že jej někdo zamění za skutečnou komunikaci od policie.
Ta ale pomocí e-mailu oficiální výzvy neposílá a už vůbec nepoužívá poštovní server Yahoo. Cílem je vystrašené lidi v následné komunikaci přesvědčit k předání osobních údajů, například přihlášení k internetovému bankovnictví pod záminkou využití bankovní identity.