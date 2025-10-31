mobilenet.cz na sociálních sítích

Píše vám policie kvůli neslušnému chování? Klidně pokračujte dál

Ondřej Pohl
Píše vám policie kvůli neslušnému chování? Klidně pokračujte dál
  • Internetem se šíří nová varianta známého podvodu
  • Policie ČR však výzvy neposílá mailem
  • Zákeřností je však kvalitní zpracování včetně použití jmen skutečných policistů

Mnohé internetové podvody využívají stále dokola stejný postup, protože když jednou zabral, nejspíše se tak stane i v minulosti. V kriminalistické hantýrce se tomu říká „modus operandi“ a tentokrát se objevila další vlna, která chytře pracuje s lidským studem a snahou vyřešit některé problémy v klidu. A ruku na srdce, který konzument internetové pornografie může spolehlivě prohlásit, že vše, co viděl, bylo na sto procent legální.

Přesně na to spoléhají i podvodníci, kteří stojí za poslední vlnou podvodů, před kterou dokonce varuje Policie České republiky na sociálních sítích. Jedná se o variaci klasického podvodu „natočili jsme vás při masturbaci, pošlete Bitcoiny, jinak vše zveřejníme“. Co je však na této variantě zákeřné, je zneužití orgánů činných v trestním řízení, konkrétně Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podvod jde tak daleko, že dokonce zneužívá jména skutečných policistů. Společně s kvalitně zpracovanou „výzvou“ tak existuje velké nebezpečí, že jej někdo zamění za skutečnou komunikaci od policie.

Ta ale pomocí e-mailu oficiální výzvy neposílá a už vůbec nepoužívá poštovní server Yahoo. Cílem je vystrašené lidi v následné komunikaci přesvědčit k předání osobních údajů, například přihlášení k internetovému bankovnictví pod záminkou využití bankovní identity.

