Nový král mobilní fotografie? Představil se 1" senzor s obřím dynamickým rozsahem

Segment mobilní fotografie se dál zostřuje a nově do něj výrazně promlouvá čínská společnost SmartSens. Ač v našich končinách není příliš známá, právě představila svůj dosud nejambicióznější snímač SC5A6XS, který má potenciál konkurovat řešením od Sony i Samsungu.
Jak přibližuje phonearena.com, novinka zaujme především velikostí –SC5A6XS totiž využívá 1palcový formát, což je v mobilním světě stále výsada těch nejlepších fotomobilů. Pro srovnání – očekávaný snímač Sony LYT-901 nabídne o něco menší formát 1/1,12". Rozlišení pak činí 50 Mpx a velikost jednotlivých pixelů dosahuje 1,6 μm, což znamená lepší schopnost zachytit světlo, a tím i kvalitnější fotografie za horších světelných podmínek.
SmartSens vsadil na vlastní technologii Lofic HDR 3.0, která má zprostředkovat působivý dynamický rozsah a v praxi výrazně lépe vykreslovat detaily ve světlech i stínech, což jsou standardně právě ty situace, kde mají běžné mobily velké problémy. Zajímavostí je také to, že zvládne natáčet ve 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu, případně 4K HDR video při 60 fps, což ho staví mezi absolutní špičku mobilních řešení.
Autofokus pak kombinuje technologii AllPix ADAF (využívající všechny pixely) s fázovou detekcí, což slibuje rychlé a přesné ostření i v náročných scénách. SmartSens údajně zapracoval i na efektivitě snímače – HDR režim má díky tomu mít zhruba o 11 % nižší spotřebu energie oproti předchozím řešením.
Snímač SmartSens SC5A6XS je každopádně aktuálně ve fázi testování a do masové výroby by měl zamířit ve druhém čtvrtletí letošního roku. První nasazení se pak očekává u vlajkových modelů různých čínských výrobců, přičemž mezi hlavní kandidáty patří například Huawei.
Klíčové parametry snímače SmartSens SC5A6XS
|Rozlišení
|50 megapixelů
|Velikost snímače
|1 palec
|Velikost pixelu
|1,6 μm
|Video
|až 4K při 120 fps
|Ostření
|100% Full Pixel AF
