Nový král mobilní fotografie? Představil se 1" senzor s obřím dynamickým rozsahem

Marek Vacovský
3
Fotografie: Google
  • SmartSens představil nový 1palcový snímač SC5A6XS
  • Nabídne vysoký dynamický rozsah, HDR i 4K video při 120 fps
  • Do prvních telefonů by se mohl dostat ještě letos

Segment mobilní fotografie se dál zostřuje a nově do něj výrazně promlouvá čínská společnost SmartSens. Ač v našich končinách není příliš známá, právě představila svůj dosud nejambicióznější snímač SC5A6XS, který má potenciál konkurovat řešením od Sony i Samsungu.


Jak přibližuje phonearena.com, novinka zaujme především velikostí –SC5A6XS totiž využívá 1palcový formát, což je v mobilním světě stále výsada těch nejlepších fotomobilů. Pro srovnání – očekávaný snímač Sony LYT-901 nabídne o něco menší formát 1/1,12". Rozlišení pak činí 50 Mpx a velikost jednotlivých pixelů dosahuje 1,6 μm, což znamená lepší schopnost zachytit světlo, a tím i kvalitnější fotografie za horších světelných podmínek.

SmartSens vsadil na vlastní technologii Lofic HDR 3.0, která má zprostředkovat působivý dynamický rozsah a v praxi výrazně lépe vykreslovat detaily ve světlech i stínech, což jsou standardně právě ty situace, kde mají běžné mobily velké problémy. Zajímavostí je také to, že zvládne natáčet ve 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu, případně 4K HDR video při 60 fps, což ho staví mezi absolutní špičku mobilních řešení.

Autofokus pak kombinuje technologii AllPix ADAF (využívající všechny pixely) s fázovou detekcí, což slibuje rychlé a přesné ostření i v náročných scénách. SmartSens údajně zapracoval i na efektivitě snímače – HDR režim má díky tomu mít zhruba o 11 % nižší spotřebu energie oproti předchozím řešením.

Snímač SmartSens SC5A6XS je každopádně aktuálně ve fázi testování a do masové výroby by měl zamířit ve druhém čtvrtletí letošního roku. První nasazení se pak očekává u vlajkových modelů různých čínských výrobců, přičemž mezi hlavní kandidáty patří například Huawei.

Klíčové parametry snímače SmartSens SC5A6XS


Rozlišení 50 megapixelů
Velikost snímače 1 palec
Velikost pixelu 1,6 μm
Video až 4K při 120 fps
Ostření 100% Full Pixel AF
Martin Jeřábek
Možná už Xiaomi 18 Ultra, ten má mít nejspíš 3x 200MP, Xiaomi 18, 18 Pro a Max 2x 200MP a dojde ke zlepšení UW kamery.
Jaroslav Hronek
3x 200MP ještě neznamená lepší výsledek, nebo se pletu? Jediné Xiaomi Mi11 Ultra pokořilo konkurenci o parník. Teď mám pocit, že na špičku nestačí.
