200 megapixelů v iPhonu? Apple údajně testuje nový fotoaparát

Michal Pavlíček Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Apple se dlouho držel stranou pomyslných „válek megapixelů“ a sázel především na softwarové zpracování. To by se však mohlo v blízké budoucnosti změnit. Podle čerstvých informací z dodavatelských řetězců, které zveřejnil známý informátor Digital Chat Station (viz weibo.cn), začal technologický gigant z Cupertina aktivně testovat 200megapixelový hlavní snímač pro budoucí generace iPhonů.

Spekuluje se, že Apple by mohl nasadit senzor Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12 palce. Tento snímač je výrazně větší než ten, který aktuálně najdeme v iPhonu 17 Pro, a dokonce by měl plochou překonávat i 200megapixelové senzory u vlajkových lodí Samsungu. Údajně se má podobat fotoaparátu, který nasadí Oppo do top modelu Find X9 Ultra. Větší plocha v kombinaci s vysokým rozlišením slibuje nejen extrémní detaily, ale hlavně lepší výsledky za špatného světla a přirozenější rozmazání pozadí.

Fanoušci doufající v okamžitý upgrade budou muset být trpěliví. Apple je známý tím, že komponenty testuje roky dopředu. Pro nadcházející řadu iPhonů 18 Pro se stále počítá spíše s vylepšováním stávajících 48megapixelových fotoaparátů a případným nasazením variabilní clony. 200megapixelový hlavní fotoaparát by se tak mohlo objevit až v prémiových iPhonech v roce 2027, kdy by Apple současně mohl oslavovat 20. výročí od uvedení vůbec prvního iPhonu.

weibo.cn,
