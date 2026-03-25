Podívejte se, jak fotí zbrusu nové Vivo V70 s optikou ZEISS a 3× teleobjektivem

Vivo V70 je horkou novinkou ve střední třídě a přináší několik působivých parametrů. V podrobné recenzi se tak rozhodně zaměříme na výdrž, kterou skýtá 6 500mAh křemíková baterie s podporou 90W nabíjení, na design nebo například displej, kde sídlí ultrazvuková čtečka otisků prstů. Jedním z hlavních lákadel má však být také fotovýbava, na které se podílela společnost ZEISS, stejně jako v případě regulérně vlajkových modelů řady X300.
Novinka tak například přináší AI Stage Mode pro zachycení kvalitnějších fotografií z pódia, například během koncertů. Stejně tak je ale k dispozici celá řada portrétních efektů ZEISS a především trojnásobný teleobjektiv. Nejen s ním jsme zachytili několik snímků v různých světelných podmínkách. Prohlédnout si tak můžete fotografie z náročného prostředí ambientně osvícené restaurace. Nechybí ale ani ukázka portrétů či snímků z hlavního snímače, viz přiložené parametry.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|8 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,57
|f/2,65
|f/2,2
|f/2,0
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|73 mm
|15 mm
|20 mm
|Velikost senzoru
|1/1,56"
|1/1,95"
|?"
|1/2,76"
|Druh ostření
|PDAF
|PDAF
|pevné
|AF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Přiložené snímky nebyly nijak upravovány během focení ani posléze. Neměnili jsme tedy nastavení expozice, neupravovali zaostření atd., z čehož si můžete sami udělat obrázek o tom, jak dobře fotí Vivo V70 „na automatiku“. Fotoaplikace samotná pak funguje velmi svižně, podporuje režimy, jako Jídlo, Momentka, Superúplněk, Duální zobrazení atd. Novinkou u řady Vivo V je také poprvé v historii schopnost záznamu videa v 4K s 60 FPS. Již brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi.
Vivo V70
|Rozměry
|157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
|Displej
|OLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|6 500 mAh