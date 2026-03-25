Podívejte se, jak fotí zbrusu nové Vivo V70 s optikou ZEISS a 3× teleobjektivem

Ioannis Papadopoulos
Podívejte se, jak fotí zbrusu nové Vivo V70 s optikou ZEISS a 3× teleobjektivem
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Fotoaplikace podporuje několik různých režimů včetně AI Stage Mode či možnosti záznamu v 4K s 60 FPS
  • Prohlédnout si můžete snímky z náročných světelných podmínek v ambientně osvícené restauraci
  • Nechybí ani ukázka portrétů, selfie či maximálního 100násobného zoomu
Vivo V70
Vivo V70 je horkou novinkou ve střední třídě a přináší několik působivých parametrů. V podrobné recenzi se tak rozhodně zaměříme na výdrž, kterou skýtá 6 500mAh křemíková baterie s podporou 90W nabíjení, na design nebo například displej, kde sídlí ultrazvuková čtečka otisků prstů. Jedním z hlavních lákadel má však být také fotovýbava, na které se podílela společnost ZEISS, stejně jako v případě regulérně vlajkových modelů řady X300.

Novinka tak například přináší AI Stage Mode pro zachycení kvalitnějších fotografií z pódia, například během koncertů. Stejně tak je ale k dispozici celá řada portrétních efektů ZEISS a především trojnásobný teleobjektiv. Nejen s ním jsme zachytili několik snímků v různých světelných podmínkách. Prohlédnout si tak můžete fotografie z náročného prostředí ambientně osvícené restaurace. Nechybí ale ani ukázka portrétů či snímků z hlavního snímače, viz přiložené parametry.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,57 f/2,65 f/2,2 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 23 mm 73 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,56" 1/1,95" ?" 1/2,76"
Druh ostření PDAF PDAF pevné AF
Optická stabilizace ano ano ne ne

Přiložené snímky nebyly nijak upravovány během focení ani posléze. Neměnili jsme tedy nastavení expozice, neupravovali zaostření atd., z čehož si můžete sami udělat obrázek o tom, jak dobře fotí Vivo V70 „na automatiku“. Fotoaplikace samotná pak funguje velmi svižně, podporuje režimy, jako Jídlo, Momentka, Superúplněk, Duální zobrazení atd. Novinkou u řady Vivo V je také poprvé v historii schopnost záznamu videa v 4K s 60 FPS. Již brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi.

Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Na celou obrazovku
Zhoršené světelné podmínky
Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Na celou obrazovku
Denní snímky
Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Vivo V70
Na celou obrazovku
Portréty a selfie
Vivo V70

Rozměry157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
DisplejOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
Akumulátor6 500 mAh
