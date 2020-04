LG Velvet přináší „sametovou revoluci“ aneb když design hraje prim

LG představilo nový smartphone, u nějž hraje design jednoznačně prim. Jihokorejský výrobce telefon zaměřený na estetiku pojmenoval jako LG Velvet.

V tiskové zprávě zveřejněné na oficiálních stránkách výrobce se můžeme dočíst, že má novinka představovat první chytrý telefon zaměřený na design. Právě elegantní vzhled by jej měl jasně odlišovat od veškeré konkurence. Přestože výrobce nebyl příliš konkrétní, co se specifikací týče, můžeme se těšit na kapkovitou „Raindrop“ kameru a symetrický design, který nejenže vypadá skvěle, ale rovněž se chlubí skvělou ergonomií.

LG Velvet je zároveň prvním zástupcem řady telefonů, jež upustí od dosavadního označování, které se skládalo z písmene a čísla. Podle dostupných zdrojů by uvnitř telefonu mohl být nasazen Snapdragon 765. Na další informace o LG Velvet si však ještě budeme muset počkat. Níže se mezitím můžete podívat na předpokládaný vzhled telefonu. Líbí se vám?

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP