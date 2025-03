Levné hodinky Amazfit Active 2 něco postrádají. Co jsme v prodejním balení nenašli?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Do redakce nám doputovaly zbrusu nové chytré hodinky Amazfit Active 2, které se pyšní výraznou cenovou dostupností. A to zejména u standardní verze, která se nám dostala do rukou a která se již i začala prodávat. Na českém trhu tento model pořídíte již za 2 590 Kč a nutno podotknout, že za tuto částku nabídnou hodinky hodně muziky.

Hodinky jsou dodávány v tradiční kvádrové krabičce, kde by společně s nimi mělo být samozřejmě i příslušenství. Kromě hodinek toho však v prodejním balení příliš nenajdete, jsou zde nezbytné manuály pro úvodní nastavení, nabíjecí podložka a dále nic. Výrobce tentokrát nepřibalil dokonce ani nabíjecí kabel, který pokud zrovna nebudete mít po ruce, hodinky jednoduše nenabijete, což je zejména pro první použití vcelku fatální problém. Co si tedy lze počít?

Naštěstí má situace vcelku jednoduché řešení. Nabíjecí podložka je totiž vybavena USB-C konektorem, což znamená, že k ní lze připojit jakýkoliv kabel, který máte ke svému telefonu. Je to vcelku praktické, stačí vám sebou brát jediný kabel a nabijete si jak mobil, tak hodinky.

Samotné hodinky budí poměrně dobrý první dojem. Vsadily na kruhový vzhled a stříbrné prvky, které jsou lesklé. Během několika vteřin jsme si ověřili, jak hodně přitahují otisky prstů. Zaujme dále i tenká konstrukce hodinek, současně i nízká hmotnost. Na pravé straně jsou dvě tlačítka doplňující ovládání skrze dotykový displej.

Nové chytré hodinky Amazfit Active 2 v redakci právě začínáme testovat. Pokud vás o nich cokoliv zajímá, zeptejte se nás v diskuzi přímo pod tímto článkem.