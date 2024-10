6letá jízda vás čeká i s novým Samsungem Galaxy A16 4G

Fotografie: Samsung

Samsung bude i v dalším roce držet u svých základních modelů varianty s podporou 4G sítí, tedy bez možnosti využívat sítě 5G. Nejnovějším přírůstkem je Samsung Galaxy A16 4G, který do značné míry vychází z již dříve představeného modelu Galaxy A16 5G.

Hlavním lákadlem tak je 6,7" OLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. O výkon mobilu se stará již postarší procesor Helio G99 od MediaTeku. Bohužel je nutné si vystačit i s malou 4GB operační pamětí. Interní 128GB paměť je rozšířitelná až 1TB paměťovou kartou. Konstrukce zařízení je tenká, má pouze 7,9 mm, avšak v této cenové kategorii je nutné se smířit s absencí 3,5mm audio jacku. Potěší však základní zvýšená odolnost vůči prachu a stříkající vodě dle normy IP54.

Velkou výhodou telefonu je jeho software. Přichází s Androidem 14 a nadstavbou One UI 6.1. Samsung navíc přislíbil 6letou softwarovou podporu, což je v nižší a střední třídě takřka nevídané. To znamená, že aktualizace na nové verze Androidu budou vycházet až do října 2030. Bezpečnost zajišťuje boční snímač otisků prstů.

Co se týče fotoaparátů, Galaxy A16 5G nabízí slušnou výbavu, ale zázraky nečekejte. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx, zatímco ultraširokoúhlý objektiv disponuje pouhými 5 Mpx. Makro fotoaparát má rozlišení 2 Mpx. V předním výřezu je umístěna 13Mpx selfie kamerka. Telefon je napájen baterií s kapacitou 5 000 mAh a podporuje pouze drátové nabíjení s výkonem až 25 W.

V tuto chvíli je potvrzeno, že se Samsung Galaxy A16 4G začne během listopadu prodávat na francouzském trhu. Cena prozatím oznámena nebyla, avšak v některých obchodech už novinku ve 4G verzi lze nalézt za necelých 5 tisíc korun.