Novinky od Googlu + naučí se Siri česky?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vážně to vypadá, že by se Siri v dohledné době mohla naučit česky, ale o tom více na konci. Nejprve se podíváme na novinky od Googlu nebo Xiaomi.

Naučí se Siri česky? Novinky od Googlu – mNews

Pixel 5 je tady

Překvapení se nekoná, o novince od Googlu jsme věděli mnoho dopředu, nyní už je ale vše oficiální. Pixel 5 je vlajkovou lodí v uvozovkách a vlastně se vrací ke svým kořenům. O tom svědčí hlavně použití Snapdragonu 765G, který nabídne dostatek výkonu, ale na špičku nestačí. Telefon zvládá 5G, má stereo reproduktory, 90Hz displej s průstřelem nebo 8 GB RAM. Na zadní straně najdete vedle hlavního fotoaparátu konečně i širokoúhlý objektiv. Pixel 5 tak bude telefonem s hezkým displejem, špičkovým fotoaparátem a dostatečným výkonem. To vše za 16,5 tisíc korun. U nás to kvůli absenci oficiálního prodeje může být více. Prodej začne již v půlce října.

Pixel 4a 5G je odlehčený

Zatímco název napovídá, že Pixel 4a 5G přinese oproti 4a jen 5G konektivitu, pravda je někde jinde. Telefon má větší displej, procesor 765G, stejně jako Pixel 5. Rovněž také ultraširokoúhlý snímač a vlastně se dá říci, že se spíše jedná o trochu odlehčený Pixel 5. Má však jen 60Hz displej, 6 GB RAM, chybí voděodolnost i bezdrátové nabíjení, ale má zase 3,5mm jack. Cena je stanovena na 13 tisíc korun, ale dostupný bude až v druhé půlce listopadu. Google se evidentně přidává k ostatním, kteří v pojmenování telefonů dělají zmatek.

Xiaomi Mi 10T zaujme výkonem i displejem

Novinky si přichystalo i Xiaomi. Jde o modely Mi 10T a Mi 10T Pro. Zaujmou hned třemi parametry. Na prvním místě je vysoký výkon v podobě Snapdragonu 865. Trochu může zaskočit použití jen IPS displeje. Důvodem je však vysoká obnovovací frekvence 144 Hz, což může zaujmout především hráče. U verze Pro najdete 108megapixelový snímač na zádech, který je uložen v opravdu masivně vypadajícím modulu. To bude jasným poznávacím znamenám telefonů. Mi 10T začíná na 13,5 tisících Kč, verze Pro pak vyjde na 15 tisíc.

Naučí se Siri česky?

Vývoj na poli hlasových asistentů trochu brzdí komplikovanost lokalizace pro jednotlivé jazyky. Siri od Applu tak stále neumí česky, ale to by se mohlo časem změnit. Vypovídá o tom vypsání pracovní nabídky „Siri Annotation Analyst“ s podmínkou perfektní češtiny. Zájemce však musí počítat se stěhováním do Irska. Doufejme, že to skutečně nějaký vývoj znamená.

Pokud vás zajímají i další novinky od Googlu, třeba Google TV, určitě sledujte mobilenet.cz a fzone.cz.