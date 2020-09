Přivítejte Pixel 5: revoluční „vlajkovou“ loď od Googlu s agresivní cenovkou

Google před malou chvílí oficiálně představil dlouho očekávaný (a také leakovaný) Pixel 5, který je svým způsobem revoluční. Vůbec poprvé v historii se totiž Google rozhodl nenasadit vlajkový procesor od Qualcommu, nýbrž jeho levnější, méně výkonnou, ale také energeticky úspornější variantu. Nová vlajková loď od Googlu tak sice nenabídne největší výkon na trhu, zato však zaujme relativně přívětivou cenou.

Dnešním vlajkovým lodím neodpovídá ani kapacitní čtečka otisků na zádech. Na druhou stranu má návrat k umístění čtečky z Pixelů 3 (a předešlých) své kouzlo a mnohé uživatele jistě potěší. Technologie radaru z Pixelu 4 se evidentně neosvědčila natolik, aby se Google rozhodl ji implementovat i do Pixelu 5.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK