Nové telefony budou dražší. Qualcomm oficiálně zdražuje

Qualcomm oficiálně oznámil, že přistupuje k plošnému zdražení své řady procesorů Snapdragon. Nový ceník přitom vstoupí v platnost již 1. září, takže je zřejmé, že výrobci mobilních telefonů budou reagovat rychle.
Informaci potvrdil sám generální ředitel společnosti Cristiano Amon v rozhovoru pro americkou stanici CNBC (viz cnbc.com). Jako hlavní důvod uvedl strmý nárůst nákladů napříč celým výrobním řetězcem s tím, že Qualcomm již není schopen tyto zvýšené produkční náklady nadále kompenzovat ze svých marží, aniž by to ovlivnilo jeho hospodaření.
O kolik si připlatíme?
Qualcomm sice přesná procenta ani konkrétní částky nezveřejnil, nicméně podle předchozích analytických odhadů a úniků z dodavatelského řetězce (viz gsmarena.com) by se mohlo jednat až o dvouciferný procentuální nárůst.
Kolem 260 dolarů za Dimensity 9600 Pro.
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