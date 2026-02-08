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Nové telefony budou dražší. Qualcomm oficiálně zdražuje

Marek Vacovský
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Nové telefony budou dražší. Qualcomm oficiálně zdražuje
Fotografie: Qualcomm
  • Generální ředitel Qualcommu Cristiano Amon potvrdil, že společnost od 1. září zvyšuje ceny procesorů Snapdragon
  • Za vyššími cenami stojí narůstající náklady na výrobu a vstupní suroviny
  • V kombinaci s rostoucími cenami paměťových čipů to pro výrobce telefonů bude znamenat jediné – zdražení finálních zařízení pro koncové uživatele

Qualcomm oficiálně oznámil, že přistupuje k plošnému zdražení své řady procesorů Snapdragon. Nový ceník přitom vstoupí v platnost již 1. září, takže je zřejmé, že výrobci mobilních telefonů budou reagovat rychle.

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Informaci potvrdil sám generální ředitel společnosti Cristiano Amon v rozhovoru pro americkou stanici CNBC (viz cnbc.com). Jako hlavní důvod uvedl strmý nárůst nákladů napříč celým výrobním řetězcem s tím, že Qualcomm již není schopen tyto zvýšené produkční náklady nadále kompenzovat ze svých marží, aniž by to ovlivnilo jeho hospodaření.

O kolik si připlatíme?

Qualcomm sice přesná procenta ani konkrétní částky nezveřejnil, nicméně podle předchozích analytických odhadů a úniků z dodavatelského řetězce (viz gsmarena.com) by se mohlo jednat až o dvouciferný procentuální nárůst.

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cnbc.com, gsmarena.com,
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Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Kupujte telefony z minulého roku, dokud sou! Novinky jsou ořezané na kost a zdrazené napříč výrobci. Viz třeba Xiaomi Redmi 17 začínající na 4 GB RAM. Samsung a ostatní výrobci také brutálně zdražují.
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David Rajtr
David Rajtr
A to nejhorší příjde teprve příští rok. Asi budu přehánět, ale nebál bych se říct že prodeje telefonů se můžou klidně propadnout o 30%.
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
300 dolarů za Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Kolem 260 dolarů za Dimensity 9600 Pro.
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