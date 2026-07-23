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Recept na cenový zázrak? Qualcomm prý připravuje speciální Snapdragon 8 Elite Gen 5

Marek Vacovský
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Recept na cenový zázrak? Qualcomm prý připravuje speciální Snapdragon 8 Elite Gen 5
Fotografie: Qualcomm
  • Qualcomm podle úniků z čínské sítě Weibo připravuje další verzi svého čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Nový čip má nabízet téměř identický výkon v testech Geekbench 6 jako standardní verze, avšak při výrazně nižších výrobních nákladech

Podle neoficiálních informací připravuje Qualcomm novou derivaci svého vlajkového čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, čímž chce výrobce vyjít vstříc značkám, které chtějí nabídnout vysoký výkon při zachování příznivé ceny. Informaci přitom přinesl renomovaný čínský leaker vystupující na čínské sociální síti Weibo (viz weibo.cn) pod přezdívkou Digital Chat Station, takže je velmi pravděpodobné, že se zakládá na pravdě. Nová varianta procesoru každopádně nese kódové označení SM8850-1-AB a na trh by měla dorazit ještě v průběhu letošního roku.

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Klíčovým lákadlem chystaného čipu má být právě poměr ceny a výkonu. Výsledky ze syntetického benchmarku Geekbench 6 totiž naznačují, že výkonově bude novinka téměř k nerozeznání od standardní verze Snapdragon 8 Elite Gen 5, na výrobu však nový čipset má být o poznání levnější.

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Očekává se totiž, že se tento čipset stane srdcem nejednoho zařízení s cenou pod 4 000 čínských jüanů, což by mělo v Česku představovat telefony v cenové hladině okolo 15 tisíc korun. Jak dodávají kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), pokud se tyto spekulace potvrdí, půjde již o čtvrtou modifikaci čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5 na trhu:

  • SM8850-AC: Standardní „plnotučná“ verze pro prémiové smartphony.
  • SM8850-5-AC: Ořezaná verze se sedmijádrovým procesorem (namísto obvyklých osmi jader), využitá například v ohebném modelu Oppo Find N6.
  • SM8850-1-AD: Mírně upravená specifikace určená výhradně pro zařízení Samsung řady Galaxy S26 a skládací Galaxy Z Fold8.
  • SM8850-1-AB: Chystaná cenově dostupnější varianta zachovávající vysoký procesorový výkon.

Oficiální představení a podrobnější technické specifikace nového čipu lze očekávat v následujících měsících, kdy Qualcomm tradičně odhaluje novinky pro nadcházející sezónu. Nabízí se zejména datum od 22. do 24. září, kdy bude americká firma pořádat tradiční technologickou konferenci, na níž se mimo jiné očekává, že firma promluví o chystraném Snapdragonu 8 Elite Gen 6. Vy si každopádně můžete být jisti tím, že na mobilenet.cz vás budeme o všech zajímavých novinkách neprodleně informovat.

gsmarena.com, weibo.cn,
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ořezanou verzi má Qualcomm i 8s Gen4 kde má 6 jader místo 8.
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David Rajtr
David Rajtr
Naposledy upraveno: 23:49
V tom taky začínají dělat pěkný bordel. Takže tu bude 8 Elite Gen 6 Pro, 8 Elite Gen 6, 8 Gen 6 (to je o něco slabší verze 8 Elite Gen 6 za 60% ceny), a do toho ještě tu bude Elite Gen 5 za nižší cenu, který bude výkonostně někde na úrovni o něco málo lepší než 8 Gen 6.

No reálně to vidím že bude moc být použit někde v telefonu jako je POCO.
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