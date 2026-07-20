Malá řada, velké věci. Snapdragon 4 Gen 6 prý dostane grafiku z vyšší třídy

Redaktorům NotebookCheck (viz notebookcheck.net) se dostal do rukou produktový list společnosti Qualcomm z března 2026, jenž je zajímavý tím, že detailně popisuje dosud neoznámený čip s označením SM4875 a kódovým jménem „Poros“. Ten se na trhu pravděpodobně objeví pod obchodním názvem Snapdragon 4 Gen 6 a stane se přímým nástupcem modelu Snapdragon 4 Gen 5 (SM4850).
Nový procesor podle všeho využije osvědčený 4nm výrobní proces od TSMC a ani v oblasti výpočetních jader Kryo nedochází k žádným změnám. Čip tedy stále sází na kombinaci dvou výkonných jader založených na architektuře Cortex-A78 (každé s 256 KB L2 cache) a šesti úsporných jader Cortex-A55 (s 64 KB L2 cache) s tím, že celá sestava sdílí 1 MB L3 cache. Zásadní upgrade nicméně potkal grafickou část a paměťový řadič. Původní grafický čip řady Adreno 4 totiž podle dokumentace nahradila novější architektura Adreno řady 6, což má znamenat znatelný nárůst herního i multimediálního výkonu. Paměťový řadič nyní vedle starších LPDDR4X podporuje také dvoukanálové paměti LPDDR5 s frekvencí až 3 200 MHz. Čipset také může být vybaven konektivitou v podobě Wi-Fi 6 a Bluetooth 6.0
Oficiální uvedení na trh se očekává v průběhu příštího roku. Důležité je nicméně zdůraznit, že vzhledem k tomu, že informace pocházejí z předvýrobních dokumentů, finální specifikace se mohou ještě změnit.
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