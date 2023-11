Nové informace o iPhonu SE (2024). Čekejte, že už nebude tak malý

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V posledních letech má Apple v nabídce vždy pět aktuálních modelů, kdy standardní čtyřku doplňuje ještě cenově dostupnější alternativa. V tuto chvíli roli plní třetí generace iPhonu SE s přídomkem (2022), z něhož vyplývá, že od jeho premiéry uplynul už více než rok. Není proto překvapivé, že se spekuluje o další generaci iPhonu SE, o které nyní díky macrumors.com unikly nové informace.

Podstatnou zprávou, která se neobjevuje prvně, je, že Apple již definitivně opustí legendární, ale poměrně zastarávající design iPhonu 6 a i do cenově dostupnějšího kousku se dostanou současné prvky. V praxi to znamená, že s největší pravděpodobností bude iPhone SE ve čtvrté generaci vycházet z loňského iPhonu 14. Očekávejte tedy větší displej s výřezem, ale logicky narostou i rozměry celého zařízení. Na výšku by to mělo být o necelý centimetr. Naopak hmotnost by mohla být nepatrně nižší a pohybovat se kolem 165 gramů.

Zásadní změny se odehrají na zadní straně, kde bude případná čtvrtá generace iPhonu SE muset operovat pouze s jediným fotoaparátem, hlavním snímačem se 48 megapixely. Dle současných informací existují již i makety, která potvrzují, že Apple nasadí skutečně jen jeden fotoaparát. Na těle se dále logicky objeví USB-C a na boku Akční tlačítko, které mělo premiéru letos na iPhonu 15 Pro. Zdá se, že Apple do budoucna chce tlačítko sjednotit u všech modelů a, což by mohlo naznačovat až pozdější datum uvedení iPhonu SE 4. generace. Možná až v roce 2025. Nejprve se totiž Akční tlačítko objeví na iPhonech 16.