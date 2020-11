Pro ty nejnáročnější uživatele, kteří nehledí na velikost ani hmotnost, si Apple připravil iPhone 12 Pro Max. Má toto na první pohled prémiové zařízení i nějaké nedostatky, nebo se jedná o „trefu do černého“?

Nejen největší, ale také nejlépe vybavený. Přesně tak je prezentován nový iPhone 12 Pro Max se 6,7" displejem, vylepšenými fotoaparáty a příslibem dlouhé výdrže i maximálního výkonu. Komu se vyplatí 12 Pro Max koupit a odpovídají vůbec parametry odvážné ceně?

Apple iPhone 12 Pro Max (RECENZE) - Když chcete to nejlepší

Technické parametry Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,8 × 78,1 × 7,4 mm , 228 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (1 284 × 2 778 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A14 Bionic , Paměť vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 14 Akumulátor 3 687 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost listopad 2020, 42 890 Kč 42 890 Kč

Za zapůjčení iPhonu 12 Pro Max děkujeme společnosti Alza.cz a.s., provozující internetový obchod Alza.cz, kde si smartphone můžete zakoupit.

Obsah balení: iPhone 12 počtvrté

V balení natrefíte pouze na příručky, nálepky s logem výrobce a kabel typu Lightning/USB-C, vše ostatní musíte dokoupit, případně využít příslušenství, které již vlastníte. Toto řešení je v prvé řadě ekonomicky výhodné pro výrobce a až na druhém místě environmentálně ohleduplné.

Nelíbilo se nám diskutabilní obsah balení

Konstrukční zpracování: ocel a sklo

Verze Pro Max si zachovává identický design jako všechny ostatní iPhony 12, jiné jsou pouze rozměry, respektive použité materiály. V mém případě jsem mohl testovat modrou verzi „Pacific Blue“, která působí opravdu hodnotně a navíc skýtá také jednu další výhodu. Oproti černým zádům iPhonu 12 mini, který jsem mohl rovněž používat, je mnohem praktičtější. Otisky na zádech totiž ulpívají jen sporadicky. Lesklý rámeček z nerezové oceli je naopak náchylnější na otisky a také na poškrábání, na druhou stranu je zase tvrdší/odolnější než hliník.

iPhone 12 Pro Max je s 228 gramy pořádným cvalíkem.

Více než na popis designu, který jsem už komentoval v recenzích iPhonů 12 a 12 mini, se zaměřím na použitelnost. Asi mi dáte za pravdu, že rozměry 160,8 × 78,1 × 7,4 milimetrů nejsou (až s výjimkou tloušťky) zrovna malé. 12 Pro Max je tedy i se svými 228 gramy pořádným cvalíkem, což možná částečně umocňují i ploché rámečky. Na mě osobně je tento telefon zkrátka až příliš veliký, jistě si však najde své příznivce.

Zařízení může být pro mnoho uživatelů obtížné ovládat jednou rukou a zároveň se kvůli větším rozměrům může relativně snadno stát, že jim telefon vypadne. Palcem pak (bez přehmatávání) dosáhnu pouze do poloviny výšky displeje, což může být někdy také omezující. Výhodou je samozřejmě velký displej, osobně to však nepovažuji za dostatečný argument k tomu si pořídit takto velké zařízení. Pokud o iPhonu 12 Pro Max uvažujete, rozhodně doporučuji si jej nejprve někde vzít do ruky a vyzkoušet, jak vám velikost ve spojení s plochými rámečky vyhovuje.

Z dalších vlastností ve zkratce zmíním skvělou haptickou odezvu, která podle mě nemá ve světe smartphonů konkurenci. Zároveň lze pochválit zvýšenou odolnost, ať už „keramickou“ ochranu Ceramic Shield, nebo certifikaci IP68 s možností zařízení ponořit až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut. Drobným detailem je množství dírek na spodní straně u mřížky reproduktoru a mikrofonu. Těch je ve srovnání s iPhonem 12 mini na každé straně hned o dvě víc. Šuplíček na nanoSIM kartu však stále obsahuje pouze jeden slot, který můžete doplnit o virtuální eSIM.

Líbilo se nám prémiové zpracování

zvýšená odolnost

líbivý design