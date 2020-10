Vlajkové iPhony 12 Pro ohromí fotovýbavou, špičkovým displejem i odolnou konstrukcí

Fotografie: Apple

Letos Apple představil novou řadu iPhonů 12 s mírným zpožděním, netrpělivým fanouškům však čekání vynahradil širokou nabídkou hned čtyř modelů s podporou 5G sítí, kterým dominuje nejlépe vybavený iPhone 12 Pro (Max).

Vlajkové iPhony 12 jsou vybaveny 6,1" (iPhone 12 Pro) a 6,7" (iPhone 12 Pro Max) OLED displeji s jemným rozlišením a novým druhem ochrany Ceramic Shield vyvinutým ve spolupráci se společností Corning. Díky tomu by měly být „Super Retina XDR“ displeje s maximálním jasem 1 200 nitů až 4× odolnější vůči prasknutí. Tělo je pak zpracováno z prémiovější nerezové oceli (na rozdíl od hliníku u iPhonů 12) a novinky budou k dispozici hned ve čtyřech barevných variantách: grafitově šedé, zlaté, tichomořsky modré a stříbrné. Zajímavostí je také odolnost proti ponoření do (sladké) vody nově až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut.

O výkon se stará 5nm Apple A14 Bionic se šestijádrovým CPU a čtyřjádrovým GPU, které má být nejvýkonnějším grafickým čipem (u smartphonů) na trhu vůbec. Vylepšen byl také Neural Engine, který nově zpracuje až 11 trilionů operací za sekundu.

I díky obrovskému výpočetnímu výkonu se dočkaly markantního vylepšení fotoaparáty, které podporují Smart HDR 3, Night Mode (nově rozšířený také na selfie kamerku či ultraširokoúhlý objektiv) a natáčení videa za využití Night mode Time-lapse.

iPhone 12 Pro Max nabídne zcela nový 12Mpx teleobjektiv s ohniskem 65 milimetrů a 2,5násobným (při zohlednění ultraširokoúhlého objektivu až pětinásobným) optickým přiblížením. iPhone 12 Pro pak 12Mpx teleobjektiv s ohniskem 52 mm. Ultraširokoúhlá kamerka by měla nově zajistit mnohem lepší výsledky při focení za zhoršených světelných podmínek.

Velkou novinkou je také funkce Apple ProRAW, která má být dostupná později během tohoto roku a kombinuje stávající technologie, jako je Deep Fusion a Smart HDR s možnostmi RAW snímků. S pomocí nového LiDARu má být zlepšena rovněž rychlost ostření v noci, a to až o 600 %. Apple se pochopitelně zaměřil také na video, které nově budete moci natáčet s podporou Dolby Vision (maximálně ve 4K při 60 FPS).

Nabíjení probíhá, podobně jako u zbylých iPhonů 12, pomocí nového magnetického konektoru MagSafe. Ten využívá indukční cívku pro bezdrátové nabíjení, ale také sadu magnetů, které zajistí, že bude nabíjecí kolébka vždy perfektně vycentrována a umožní optimální nabíjení výkonem až 15 W. Podpora klasických nabíjecích podložek standardu Qi však naštěstí také nechybí. Naprostou novinkou je pak možnost připnout k telefonu magnetické pouzdro, do kterého si můžete uložit třeba vaši platební kartu či bankovky.

iPhone 12 Pro startuje na 29 990 Kč, iPhone 12 Pro Max bude nabízen od 33 990 Kč. V případě iPhonu 12 Pro lze telefon předobjednat již od 16. října s dostupností o týden později. U největšího iPhonu 12 Pro Max však odstartují předobjednávky až 6. listopadu.

Technické parametry Apple iPhone 12 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 146,7 × 71,5 × 7,4 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (1 170 × 2 532 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A14 Bionic , Paměť vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 14 Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2020, 29 990 Kč