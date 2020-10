Apple iPhone 12 mini: menší neznamená horší

Fotografie: Apple

Možná největší zájem mezi představovanými iPhony byl o model s přídomkem mini, který má nahradit iPhone SE. A to hned ze dvou důvodů. Jednak je to zajímavou cenou a pak také faktem, že moc kompaktních mobilů na dnešním trhu nenajdeme.

Jak tedy vypadá mini-novinka v podání Applu? Základem je displej s úhlopříčkou 5,4 palce, ale celkově je menší než starší modely s 4,7". I zde si užijeme rozlišení 2 340 × 1 080 pixelů a obrazovka je kryta Ceramic Shield. Celkovou odolnost telefonu navíc vylepšuje stupeň krytí IP68. iPhone 12 mini se chlubí tím, že je to nejmenší a nejlehčí telefon určený pro sítě 5G.

Větší displej znamená menší tělo.

Stejně jako u větších sourozenců je hlavním prvkem výbavy podpora sítí 5G. To by mělo znamenat až 4 Gbps při maximálním downloadu a 200 Mbps při uploadu alespoň v síti amerického Verizonu. iPhone připojený na 5G by se také měl lépe vypořádat s lokálně přetíženou sítí. Snížila se i odezva připojení, takzvaná latence, což ocení zejména hráči. Nové iPhony se chlubí i nejširší podporou nejrůznějších frekvenčních pásem pro 5G po celém světě.

Výkon dodává procesor A14 Bionic. Je vyroben pomocí 5nm technologie, což znamená 11,8 miliard tranzistorů. Apple tak sebevědomě tvrdí, že jak CPU, tak GPU jsou nejrychlejšími jednotkami v mobilním světě s výkonem 11 triliónů operací za sekundu.

Toho využívá dvojitý fotoaparát. Kromě kvalitní optiky se sedmi elementy se zde zapojuje strojové učení, které by mělo přinést lepší výsledky, hlavně u nočních fotografií. U videa jsou zase novinkou noční časosběrné záběry.

Co se nabíjení týče, i zde najdeme MagSafe, který vylepší klasické bezdrátové napájení. Jde hlavně o to, že už nehrozí situace, kdy položíte iPhone na nabíječku nedbale. Také to umožní použití zcela nového příslušenství, jako jsou nejrůznější pouzdra.

Víc než bezdrátové nabíjení...

Nový iPhone má být také mnohem ekologičtější než jeho předchůdci. Kromě použití recyklovaných materiálů to znamená, že v základním balení už nenajdeme nabíječku.

Kromě rozměrů a hmotnosti potěší i cena 699 dolarů. V přepočtu na koruny podle současného kurzu a po přičtení české DPH by to mělo znamenat bezmála 20 tisíc korun. Oficiální cena podle Applu je však 21 990 korun za 64GB variantu.

Nový iPhone toho umí hodně. Hlavně se připojit k sítím 5G.